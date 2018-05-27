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U.S. delegation in DMZ for talks with N. Korean officials
Published: May 27, 2018 - 5:09 PM | Updated: May 27, 2018 - 5:17 PM

By Catherine Lucey, Matthew Lee, Hyung-Jin Kim and Foster Klug

Associated Press

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