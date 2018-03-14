Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
U.S. students stage school walkouts to protest gun violence
Published: March 14, 2018 - 12:51 PM
Full Screen Linked Image
By Collin Binkley
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Teacher accidentally fires gun in class, students injured Updated March 14th, 2018 12:13 PM
PHOTOS: National School Walkout Today March 14th, 2018 12:30 PM
Akron man turns himself into police this morning after stabbing in Sherbondy Hill neighborhood Today March 14th, 2018 11:03 AM
Norton High School students hold protest/counterprotest for National School Walkout Day Today March 14th, 2018 12:36 PM

THE LATEST

Signet shares drop sharply on financial results, outlook Today March 14th, 2018 12:35 PM
PHOTOS: National School Walkout Today March 14th, 2018 12:30 PM
Akron man turns himself into police this morning after stabbing in Sherbondy Hill neighborhood Today March 14th, 2018 11:03 AM
Browns reportedly agree to three-year, $12 million deal with cornerback Terrance Mitchell Today March 14th, 2018 11:27 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal