Vegas ramps up security to record level for New Year’s Eve

Published: December 27, 2017 - 6:39 PM | Updated: December 27, 2017 - 10:29 PM
By Regina Garcia Cano
Associated Press
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