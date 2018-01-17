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‘Very strong’ Democratic sentiment to oppose GOP budget bill
Published: January 17, 2018 - 10:01 PM | Updated: January 17, 2018 - 10:55 PM
By Alan Fram and Andrew Taylor
Associated Press
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