‘Very strong’ Democratic sentiment to oppose GOP budget bill

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Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., flanked by Sen. John Barrasso, R-Wyo., left, and Majority Whip John Cornyn, R-Texas, speaks to reporters about efforts to avoid a government shutdown this weekend, at the Capitol in Washington, Wednesday. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
By Alan Fram and Andrew Taylor
Associated Press
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