Walkout, march planned to demand action on mass shootings

By David J. Neal and David Ovalle
Miami Herald
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QQVJLTEFORCwgRmxhLjogQSBzdHVkZW50IHdhbGtvdXQgYW5kIG1hcmNoIGFyZSBiZWluZyBwbGFubmVkIGZvciBuZXh0IG1vbnRoIGFzIGd1bi1jb250cm9sIGFjdGl2aXN0cyByYW1wIHVwIHRoZWlyIGVmZm9ydHMgYW1pZCB0aGUgcG9saXRpY2FsIGZ1cm9yIG92ZXIgdGhlIG1hc3Mgc2hvb3RpbmcgdGhhdCBsZWZ0IDE3IGRlYWQgYXQgYSBoaWdoIHNjaG9vbCBpbiBQYXJrbGFuZC48L3A+CjxwPlRoZSBXb21lbiYjODIxNztzIE1hcmNoIE5ldHdvcmsgaGFzIGNhbGxlZCBmb3IgYSBuYXRpb25hbCBzdHVkZW50IHdhbGtvdXQgYXQgMTAgYS5tLiBNYXJjaCAxNC4gSXQgaXMgcGxhbm5lZCB0byBsYXN0IDE3IG1pbnV0ZXMgJiM4MjEyOyBvbmUgbWludXRlIGZvciBldmVyeSBsaWZlIGxvc3QgaW4gbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3MgbWFzc2FjcmUuPC9wPgo8cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgdG8gYmUgZm9sbG93ZWQgYnkgdGhlICYjODIyMDtNYXJjaCBmb3IgT3VyIExpdmVzJiM4MjIxOyBvbiBNYXJjaCAyNCBpbiBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuLCBhbiBldmVudCBvcmdhbml6ZWQgYnkgc3Vydml2b3JzIG9mIHRoZSBtYXNzYWNyZSBhdCBNYXJqb3J5IFN0b25lbWFuIERvdWdsYXMgSGlnaC48L3A+CjxwPiYjODIxNjsmIzgyMTY7V2UmIzgyMTc7cmUgbWFyY2hpbmcgYmVjYXVzZSBpdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IHNjaG9vbHMsJiM4MjIxOyBEb3VnbGFzIHN0dWRlbnQgQWxleCBXaW5kIHRvbGQgTkJDJiM4MjE3O3MgPGVtPk1lZXQgdGhlIFByZXNzIDwvZW0+b24gU3VuZGF5LiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBtb3ZpZSB0aGVhdGVycywgaXQmIzgyMTc7cyBjb25jZXJ0cywgaXQmIzgyMTc7cyBuaWdodGNsdWJzLiBUaGlzIGtpbmQgb2Ygc3R1ZmYgY2FuJiM4MjE3O3QganVzdCBoYXBwZW4uIFdlIGFyZSBtYXJjaGluZyBmb3Igb3VyIGxpdmVzLiBXZSYjODIxNztyZSBtYXJjaGluZyBmb3IgdGhlIDE3IGxpdmVzIHdlIGxvc3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7QW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIG1hcmNoaW5nIGZvciBvdXIgY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBsaXZlcyBhbmQgb3VyIGNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgY2hpbGRyZW4gYW5kIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuLiBBbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgbWFyY2hpbmcgZm9yIGV2ZXJ5Ym9keSYjODIxNztzIGxpdmVzLiBBbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBwb2ludCB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGFjcm9zcy4gTmV2ZXIgYWdhaW4gd2lsbCB0aGlzIGtpbmQgb2YgdHJhZ2VkeSBoYXBwZW4gaW4gdGhpcyBjb3VudHJ5IG9yIGFueSBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkZlbGxvdyBEb3VnbGFzIEhpZ2ggc3R1ZGVudCBDYW1lcm9uIEthc2t5LCB3aG8gc3RhcnRlZCB0aGUgI05ldmVyQWdhaW4gbW92ZW1lbnQsIHRhbGtlZCBhYm91dCB0aGUgbWFyY2ggZHVyaW5nIGFuIGFwcGVhcmFuY2Ugb24gQ05OJiM4MjE3O3MgPGVtPlN0YXRlIG9mIHRoZSBVbmlvbjwvZW0+LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO015IG1lc3NhZ2UgZm9yIHBlb3BsZSBpbiBvZmZpY2UgaXM6IFlvdSYjODIxNztyZSBlaXRoZXIgd2l0aCB1cyBvciBhZ2FpbnN0IHVzLiBXZSBhcmUgbG9zaW5nIG91ciBsaXZlcyB3aGlsZSB0aGUgYWR1bHRzIGFyZSBwbGF5aW5nIGFyb3VuZCwmIzgyMjE7IEthc2t5IHNhaWQuPC9wPgo8cD5BbHNvIG9uIFN1bmRheSwgRG91Z2xhcyBzdHVkZW50cyBzbGFtbWVkIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0d2VldCBibGFzdGluZyB0aGUgRkJJIGZvciBmYWlsaW5nIHRvIGludmVzdGlnYXRlIDE5LXllYXItb2xkIE5pa29sYXMgQ3J1ei48L3A+CjxwPkNydXogd2Fsa2VkIGludG8gdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGFybWVkIHdpdGggYW4gQVItMTUgYW5kIGV4dHJhIGFtbW8sIG9wZW5pbmcgZmlyZSBvbiBzdHVkZW50cyBhbmQgc3RhZmZlcnMgYmVmb3JlIGVzY2FwaW5nLiBIZSB3YXMgc29vbiBjYXVnaHQgYW5kIGNvbmZlc3NlZCwgcG9saWNlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5NZWFud2hpbGUsIERvdWdsYXMgc3R1ZGVudHMgYW5kIHN1cHBvcnRlcnMgYWxzbyBhbm5vdW5jZWQgdGhleSB3b3VsZCBiZSB0cmF2ZWxpbmcgdG8gVGFsbGFoYXNzZWUgdGhpcyB3ZWVrIHRvIHVyZ2UgcmV2aXNlZCBzdGF0ZSBndW4gYW5kIG1lbnRhbC1oZWFsdGggbGF3cy48L3A+CjxwPlRoZSBzdHVkZW50cyBhbmQgcGFyZW50IGNoYXBlcm9uZXMgd2lsbCB0cmF2ZWwgdG8gdGhlIHN0YXRlIGNhcGl0YWwgYnkgYnVzIFR1ZXNkYXkuIFRoZXkgbGVhdmUgYWZ0ZXIgdGhlIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZyBmdW5lcmFsIG9mIENhcm1lbiBTY2hlbnRydXAsIDE2LCB3aG8gd2FzIGtpbGxlZCBpbiBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBzaG9vdGluZy48L3A+CjxwPkphY2x5biBDb3JpbiwgMTcsIGp1bmlvciBjbGFzcyBwcmVzaWRlbnQsIHNhaWQgc2hlIGFuZCBoZXIgY2xhc3NtYXRlcyB3YW50IGEgYmFuIG9uIGFzc2F1bHQgd2VhcG9ucyBhbmQgaGlnaCBjYXBhY2l0eSBtYWdhemluZXMuIFRoZXkgd2FudCB0byBtYWtlIGl0IG1vcmUgZGlmZmljdWx0IGZvciB0aG9zZSB3aXRoIGhpc3RvcmllcyBvZiBtZW50YWwgaWxsbmVzcyB0byBhY2Nlc3Mgd2VhcG9ucy48L3A+CjxwPkNvcmluIHNhaWQ6ICYjODIxNjsmIzgyMTY7SW4gd2hhdCB3b3JsZCB3b3VsZCBhIGNpdmlsaWFuIG5lZWQgYW4gYXNzYXVsdCByaWZsZT8gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBjb21tb24gc2Vuc2UgcmVhc29uLiYjODIyMTs8L3A+Cg==