Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
What do you hear? Audio clip spurs social media debate over yanny or laurel
Published: May 16, 2018 - 1:35 PM | Updated: May 16, 2018 - 1:36 PM
Shawn Marsh
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

The Latest: Trump submits annual financial disclosure, footnote in report lists Cohen payment Updated May 16th, 2018 2:14 PM
Trump: U.S. hasn’t been notified about threat to cancel summit Updated May 16th, 2018 1:54 PM
Trump Jr: Can’t recall discussing Russia probe with father Updated May 16th, 2018 11:38 AM
CIA nominee Gina Haspel wins Senate panel backing, confirmation expected Today May 16th, 2018 10:39 AM

THE LATEST

The Latest: Trump submits annual financial disclosure, footnote in report lists Cohen payment Updated May 16th, 2018 2:14 PM
Trump: U.S. hasn’t been notified about threat to cancel summit Updated May 16th, 2018 1:54 PM
What do you hear? Audio clip spurs social media debate over yanny or laurel Today May 16th, 2018 1:36 PM
First 50 people in line Thursday at new Moe’s Southwest Grill in Akron get free burritos for a year Today May 16th, 2018 2:26 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal