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When exactly did clowns become scary?
Published: March 24, 2018 - 6:57 PM
By Mark Kennedy
Associated Press
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