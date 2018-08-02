Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
White House asserts ‘vast’ effort to protect elections
Published: August 2, 2018 - 5:13 PM

By Zeke Miller and Deb Riechmann

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Former Cuyahoga Valley Christian Academy teacher arrested for attempting to solicit sex from teenage boy Today August 2nd, 2018 6:02 PM
Bookkeeper: Paul Manafort ‘approved every penny’ of bills Updated August 2nd, 2018 5:22 PM
Zimbabwe’s political crisis deepens after disputed election Updated August 2nd, 2018 5:17 PM
White House asserts ‘vast’ effort to protect elections Updated August 2nd, 2018 5:13 PM

THE LATEST

Former Cuyahoga Valley Christian Academy teacher arrested for attempting to solicit sex from teenage boy Today August 2nd, 2018 6:02 PM
Things to Do, Aug. 3: GroundWorks at Glendale; Falls Downtown Friday; Artis Gilmore; ‘Tammy Faye’; Almost Queen; free concerts Updated August 2nd, 2018 5:58 PM
Review: Lively ‘Oklahoma!’ at Porthouse is more than just OK Updated August 2nd, 2018 5:09 PM
A friendly lift turned may have turned into a not-so-friendly robbery in Akron, police say Updated August 2nd, 2018 3:41 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal