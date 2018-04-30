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White House delays tariffs on EU, Canada and Mexico
Published: April 30, 2018 - 9:10 PM
By Christopher Rugaber and Ken Thomas
Associated Press
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