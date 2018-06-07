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White man pleads to enslaving mentally disabled black worker
Published: June 7, 2018 - 10:52 AM

By Meg Kinnard

Associated Press

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