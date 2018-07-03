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Wildfire destroys over 100 Colorado homes ahead of holiday
Published: July 3, 2018 - 9:39 PM

By Colleen Slevin

Associated Press

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