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Without evidence, Trump says Russia will favor Democrats
Published: July 24, 2018 - 7:53 PM

By Mary Clare Jalonick and Christina A. Cassidy

Associated Press

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