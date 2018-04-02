Witnesses forever changed by MLK’s final days

Published: April 2, 2018 - 11:07 AM
-
1/9
-
2/9
-
3/9
-
4/9
-
5/9
-
6/9
-
7/9
-
8/9
-
9/9
Adrian Sainz And Kristin M. Hall
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NRU1QSElTLCBUZW5uLjogQ2xhcmEgRXN0ZXImIzgyMTc7cyBleWVzIHdlcmUgZml4ZWQgb24gdGhlIFJldi4gTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiBhcyBoZSBzdG9vZCBvbiB0aGUgY29uY3JldGUgYmFsY29ueSBvZiB0aGUgTG9ycmFpbmUgTW90ZWwuPC9wPgo8cD5LaW5nIHdhcyBpbiBNZW1waGlzIHRvIHN1cHBvcnQgYSBzYW5pdGF0aW9uIHdvcmtlcnMmIzgyMTc7IHN0cmlrZSwgYW5kIEVzdGVyLCBhIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGVudCwgaGFkIGJlZW4gbWFyY2hpbmcgYWxvbmdzaWRlIHRoZSBzdHJpa2VycyBhcyB0aGV5IHNvdWdodCBiZXR0ZXIgcGF5IGFuZCB3b3JraW5nIGNvbmRpdGlvbnMuIFNoZSBhbmQgc29tZSBmcmllbmRzIGhhZCBnb25lIHRvIHRoZSBtb3RlbCBmb3IgYSBjYXRmaXNoIGRpbm5lciB3aGVuIHNoZSBzYXcgS2luZyBjaGF0dGluZyBoYXBwaWx5LCBub3QgZmFyIGZyb20gd2hlcmUgc2hlIHN0b29kLjwvcD4KPHA+VGhlbiBFc3RlciBoZWFyZCB0aGUgc2hvdC4gSXQgd2FzIDY6MDEgcC5tLiBvbiBBcHJpbCA0LCAxOTY4LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBzdGlsbCBsb29raW5nIGF0IGhpbSwmIzgyMjE7IEVzdGVyIHJlY2FsbGVkLiAmIzgyMjA7SGUgbG9va2VkIGxpa2UgaGUgd2FzIGxpZnRlZCB1cCBhbmQgdGhyb3duIGJhY2sgb24gdGhlIHBhdmVtZW50LiBOZXh0IHRoaW5nIEkgcmVtZW1iZXIsIEkgd2FzIHN0ZXBwaW5nIG92ZXIgaGlzIGJvZHksIGFuZCBJJiM4MjE3O20gbm90aWNpbmcgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIHN0cnVnZ2xpbmcgZm9yIGFpci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5LaW5nJiM4MjE3O3MgZGVhdGggY2hhbmdlZCB0aGUgd29ybGQgYW5kIGFsdGVyZWQgdGhlIGxpdmVzIG9mIHRob3NlIHdobyBsaXZlZCB0aHJvdWdoIGl0LiBTb21lIHdvdWxkIHNwZW5kIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZWlyIGxpdmVzIGZpZ2h0aW5nIGZvciByYWNpYWwgZXF1YWxpdHkgYW5kIGVjb25vbWljIGp1c3RpY2UuIE90aGVycywgaW5jbHVkaW5nIEVzdGVyLCB3b3VsZCBzdHJ1Z2dsZSB0byBjb21lIHRvIHRlcm1zIHdpdGggd2hhdCB0aGV5IHNhdy48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+S2luZyBoYWQgd29uIHZpY3RvcmllcyBvbiBkZXNlZ3JlZ2F0aW9uIGFuZCB2b3RpbmcgcmlnaHRzIGFuZCBoYWQgYmVlbiBwbGFubmluZyBoaXMgUG9vciBQZW9wbGUmIzgyMTc7cyBDYW1wYWlnbiB3aGVuIGhlIHR1cm5lZCBoaXMgYXR0ZW50aW9uIHRvIE1lbXBoaXMsIHRoZSBncml0dHkgY2l0eSBieSB0aGUgTWlzc2lzc2lwcGkgUml2ZXIuPC9wPgo8cD5PbiBGZWIuIDEsIDE5NjgsIHR3byBzYW5pdGF0aW9uIHdvcmtlcnMgd2VyZSBjcnVzaGVkIHdoZW4gYSBnYXJiYWdlIHRydWNrIGNvbXBhY3RvciBtYWxmdW5jdGlvbmVkLCBzcGFya2luZyBhIHN0cmlrZSBieSBhYm91dCAxLDMwMCBibGFjayBzYW5pdGF0aW9uIHdvcmtlcnMgd2Vhcnkgb2YgaG9ycmlibGUgd29ya2luZyBjb25kaXRpb25zIGFuZCByYWNpc3QgdHJlYXRtZW50IGluIHRoZSBkaXJ0aWVzdCBvZiBtdW5pY2lwYWwgam9icy4gVGhlIHdvcmRzIHRoYXQgd291bGQgY29tZSB0byBzaWduaWZ5IHRoZWlyIHByb3Rlc3QgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7SSBBbSBhIE1hbiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyB3ZXJlIG5vdCBhIGdpdmVuIHdpdGggZXZlcnlvbmUgaW4gTWVtcGhpcyBhdCB0aGF0IHRpbWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBwbGFjZSB0byBzaG93ZXIsIHdhc2ggb3VyIGhhbmRzLCBub3RoaW5nLCYjODIyMTsgc2FpZCBFbG1vcmUgTmlja2xlYmVycnksIHdobyBhdCA4NiBzdGlsbCBkcml2ZXMgYSB0cnVjayBmb3IgdGhlIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPgo8cD5LaW5nIHRyaWVkIHRvIGxlYWQgYSBwZWFjZWZ1bCBtYXJjaCBvbiBNYXJjaCAyOCwgYnV0IGl0IHR1cm5lZCB2aW9sZW50LiBTdG9yZWZyb250IHdpbmRvd3Mgd2VyZSBzbWFzaGVkLCBhbmQgcG9saWNlIHdpZWxkZWQgY2x1YnMgYW5kIHRlYXIgZ2FzLjwvcD4KPHA+S2luZyB3ZW50IGJhY2sgdG8gQXRsYW50YSBidXQgdm93ZWQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHNob3cgdGhhdCBub24tdmlvbGVudCBwcm90ZXN0IHN0aWxsIHdvcmtlZC4gQ3JpdGljaXNtIG1vdW50ZWQgaW4gdGhlIHByZXNzLiBIZSB3YXMgc3VmZmVyaW5nIGhlYWRhY2hlcyBhbmQgZmVlbGluZyBkZXByZXNzZWQuIEhlIG1ldCB3aXRoIGhpcyBhZHZpc2VycywgdGhlIFJldi4gSmVzc2UgSmFja3NvbiBzYWlkLCBhbmQgJiM4MjIwO3RhbGtlZCBoaW1zZWxmIG91dCBvZiB0aGUgZGVwcmVzc2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IZSBmbGV3IGJhY2sgdG8gTWVtcGhpcyBvbiB0aGUgbW9ybmluZyBvZiBBcHJpbCAzLjwvcD4KPHA+TWlrZSBDb2R5IHdhcyBhbW9uZyB0aGUgbGF3eWVycyB3b3JraW5nIHRvIHBlcnN1YWRlIGEganVkZ2UgdG8gbGlmdCBhbiBpbmp1bmN0aW9uIGFnYWluc3QgYSBuZXcgbWFyY2ggd2hvIG1ldCB3aXRoIEtpbmcgaW4gaGlzIG1vdGVsIHJvb20uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7S2luZyBmZWx0IHN0cm9uZ2x5IHRoYXQgdW5sZXNzIGhlIGNvdWxkIGdldCBhIHN1Y2Nlc3MgaGVyZSBpbiBNZW1waGlzLCB3aXRoIHRoZXNlIHdvcmtlcnMgdXNpbmcgbm9udmlvbGVudCwgY2l2aWwgZGlzb2JlZGllbmNlLCB0aGVuIGhlIHdvdWxkIG5ldmVyIGdldCB0aGUgUG9vciBQZW9wbGUmIzgyMTc7cyBNYXJjaCBpbiBXYXNoaW5ndG9uIHRoYXQgc3VtbWVyLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb2R5LCA4Mi48L3A+CjxwPkNvZHkgd2FzIGluIHRoZSBjcm93ZCBsYXRlciB0aGF0IGV2ZW5pbmcgYXQgdGhlIE1hc29uIFRlbXBsZS4gVGhvdWdoIEtpbmcgd2FzIGlsbCwgdGhlIFJldi4gUmFscGggQWJlcm5hdGh5IGFza2VkIGhpbSB0byBhZGRyZXNzIHRoZSB0aG91c2FuZHMgd2hvIHR1cm5lZCBvdXQgZGVzcGl0ZSBhIHRodW5kZXJzdG9ybS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgdGluIHJvb2YsIHNvIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiYW5naW5nLiBUaGVyZSYjODIxNztzIHJhZnRlcnMgdXAgdGhlcmUgYWJvdmUgdXMsIGFuZCB0aGUgcmFmdGVycyBhcmUgYmxvd2luZyB3aXRoIHRoZSB3aW5kIGFuZCBoaXR0aW5nIGVhY2ggb3RoZXIgYW5kIGhpdHRpbmcgdGhlIHdhbGxzIGZyb20gdGhlIGZpZXJjZW5lc3Mgb2YgdGhlIHdpbmQgYW5kIHRoZSByYWluLCYjODIyMTsgc2FpZCB0aGUgUmV2LiBKYW1lcyBMYXdzb24sIGEgcHJvbWluZW50IGNpdmlsIHJpZ2h0cyBhY3RpdmlzdC48L3A+CjxwPldpdGggbGl0dGxlIHByZXBhcmF0aW9uLCBLaW5nIGRlbGl2ZXJlZCBhIHNwZWVjaCB0aGF0LCBpbiByZXRyb3NwZWN0LCBzZWVtZWQgdG8gZm9yZXRlbGwgaGlzIGRlYXRoOiAmIzgyMjA7V2VsbCwgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgd2lsbCBoYXBwZW4gbm93OyB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3Qgc29tZSBkaWZmaWN1bHQgZGF5cyBhaGVhZC4gQnV0IGl0IHJlYWxseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1hdHRlciB0byBtZSBub3csIGJlY2F1c2UgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHRvIHRoZSBtb3VudGFpbnRvcC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5XaGVuIGhlIGZpbmlzaGVkLCBLaW5nIHNsdW1wZWQgaW50byBhIGNoYWlyLiBIZSBsb29rZWQgdG8gQ29keSBsaWtlIGEgJiM4MjIwO3RveSB0aGF0IGhhZCB0aGUgYWlyIHRha2VuIG91dCBvZiBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7TWluaXN0ZXJzLCBtZW4gd2VyZSBjcnlpbmcsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Db2R5IHdlbnQgdG8gY291cnQgdGhlIG5leHQgZGF5IHdpdGggS2luZyBhaWRlIEFuZHJldyBZb3VuZywgdGhlbiBkcm9wcGVkIFlvdW5nIGJhY2sgYXQgdGhlIExvcnJhaW5lIE1vdGVsIGluIHRoZSBsYXRlIGFmdGVybm9vbi48L3A+CjxwPktpbmcgaGFkIHNwZW50IG1vc3Qgb2YgdGhlIGRheSBpbiBtZWV0aW5ncy4gSGUgYXNrZWQgWW91bmcgd2hlcmUgaGUmIzgyMTc7ZCBiZWVuIGFuZCB0aGVuIHRocmV3IGEgcGlsbG93IGF0IGhpbS4gJiM4MjIwO1RoZW4gZXZlcnlib2R5IHBpY2tlZCB1cCBwaWxsb3dzIGFuZCBiZWF0IG1lIHVwLCYjODIyMTsgWW91bmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FsbCBvZiB1cyB3ZXJlIGluIG91ciAzMHMsIGFuZCB3ZSB3ZXJlIGFjdGluZyBsaWtlIDEwLSwgMTIteWVhci1vbGRzLiBCdXQgaXQgd2FzIHRoZSBoYXBwaWVzdCBJIGhhZCBzZWVuIGhpbSBpbiBhIGxvbmcgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BcyBkaW5uZXIgYXBwcm9hY2hlZCwgS2luZyBhbmQgaGlzIGZyaWVuZHMgbW92ZWQgdG8gdGhlIG1vdGVsIGJhbGNvbnkuIEtpbmcgdHVybmVkIHRvIGEgYmFuZGxlYWRlciB3aG8gd2FzIHN0YW5kaW5nIG5lYXJieSBhbmQgbWFkZSBhIHJlcXVlc3Q6IExhdGVyLCBjb3VsZCBoZSBwbGF5IGhpcyBmYXZvcml0ZSBzb25nLCAmIzgyMjA7VGFrZSBNeSBIYW5kLCBQcmVjaW91cyBMb3JkJiM4MjIxOz88L3A+CjxwPlRoZW46ICYjODIyMDtQb3chIEEgYnVsbGV0LCYjODIyMTsgcmVjYWxsZWQgSmFja3NvbiwgcG9pbnRpbmcgdG8gdGhlIHJpZ2h0IHNpZGUgb2YgaGlzIG93biBmYWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjE2OyYjODIxNztBdCBmaXJzdCBJIHRob3VnaHQgaXQgd2FzIGEgZmlyZWNyYWNrZXIgb3IgY2FyIGJhY2tmaXJpbmcsJiM4MjIxOyBZb3VuZyBzYWlkLjwvcD4KPHA+SmFja3NvbiByYW4gdG93YXJkIHRoZSBiYWxjb255IHN0ZXBzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1NvbWVvbmUgc2FpZCwgJiM4MjE2O0RvYyBoYXMgYmVlbiBzaG90LCYjODIxNzsgYW5kICYjODIxNjtHZXQgbG93LCYjODIyMTsmIzgyMTc7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+CjxwPkVhcmwgQ2FsZHdlbGwsIGEgTmV3IFlvcmsgVGltZXMgcmVwb3J0ZXIgd2hvIGhhZCBpbnRlcnZpZXdlZCBLaW5nIG9uIHRoZSBiYWxjb255IHRoZSBwcmV2aW91cyBkYXksIHJhbiBvdXQgb2YgaGlzIG1vdGVsIHJvb20gaW4gaGlzIGJveGVyIHNob3J0cy4gJiM4MjIwO0kgd2FzIHRoaW5raW5nLCAmIzgyMTY7SXQgd2FzIGEgYm9tYi4gSXQgd2FzIGEgYm9tYi4mIzgyMTc7IEJlY2F1c2UgdGhlIG5vaXNlIHdhcyBncmVhdGVyIHRoYW4gYSBndW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+QSBwaG90byBzaG93cyBKYWNrc29uLCBZb3VuZyBhbmQgb3RoZXJzIHBvaW50aW5nIGFjcm9zcyB0aGUgc3RyZWV0LCB3aGVyZSB0aGUgc2hvdCBjYW1lIGZyb20uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSByZW1lbWJlciBSZXYuIEFiZXJuYXRoeSBzYXlpbmcsICYjODIxNjtCYWNrIHVwLCBiYWNrIHVwLCB0aGlzIGlzIG15IGRlYXJlc3QgZnJpZW5kLiBNYXJ0aW4geW91IGNhbiYjODIxNzt0IGdpdmUgdXAsIGRvbiYjODIxNzt0IGxlYXZlIHVzLCYjODIyMTsmIzgyMTc7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+CjxwPkVzdGVyIHNhaWQgc2hlIG5vdGljZWQgS2luZyYjODIxNztzIHRpZSBoYWQgYmVlbiBibG93biBvZmYuIEhpcyBleWVzIHdlcmUgb3BlbiAmIzgyMTY7JiM4MjE3O3dpdGggYWxtb3N0IGEgcGxlYXNhbnQgZXhwcmVzc2lvbiBvbiBoaXMgZmFjZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+U2lyZW5zIGJsYXJlZC4gUGVvcGxlIHNjcmVhbWVkLiBQb2xpY2UgcnVzaGVkIHRvIHRoZSBtb3RlbC48L3A+CjxwPktpbmcgd2FzIHJ1c2hlZCB0byBTdC4gSm9zZXBoJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwsIHdoZXJlIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGVudCBKb2huIEJpbGxpbmdzIHdvcmtlZCBhcyBhIHN1cmdpY2FsIGFzc2lzdGFudCBvbiB0aGUgbmlnaHQgc2hpZnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhyZWUgZG9jdG9ycyBjYW1lIG92ZXIgYW5kIHdhbGtlZCB0byB3aGVyZSBJIHdhcyBzdGFuZGluZy4gVGhleSBzYWlkLCAmIzgyMTY7T0sgQmlsbGluZ3MsIGdvIGZpbmQgc29tZWJvZHkgaW4gY2hhcmdlIGFuZCB0ZWxsIHRoZW0gdGhhdCBEci4gS2luZyBoYXMgZXhwaXJlZCwmIzgyMjE7JiM4MjE3OyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+QmlsbGluZ3Mgd2FzIHRoZW4gb3JkZXJlZCB0byBzdGF5IHdpdGggS2luZyYjODIxNztzIGJvZHkgdW50aWwgc29tZW9uZSBjb3VsZCBjb21lIGdldCBoaW0uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB3YWxrZWQgb3ZlciwgcHVsbGVkIHRoZSBzaGVldCBiYWNrLCBhbmQgdGhlcmUgaGUgd2FzLCYjODIyMTsgQmlsbGluZ3Mgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hpcyBleWVzIHdlcmUgY2xvc2VkLiBJIHRob3VnaHQsICYjODIxNjtIb3cgc3RyYW5nZSB0aGlzIGlzLiYjODIyMTsmIzgyMTc7PC9wPgo8cD5TZWN1cml0eSB3YXMgaGVhdnkgd2hlbiBEci4gSmVycnkgRnJhbmNpc2NvLCB0aGUgU2hlbGJ5IENvdW50eSBtZWRpY2FsIGV4YW1pbmVyLCBhcnJpdmVkLiBNZW4gaG9sZGluZyBzaG90Z3VucyBzdG9vZCBpbnNpZGUgYW5kIG91dHNpZGUgdGhlIHJvb20uIEFmdGVyIHRoZSAxJiMxODk7IGhvdXIgYXV0b3BzeSwgRnJhbmNpc2NvIGRyb3ZlIGhvbWUgdGhyb3VnaCBhIGNpdHkgdGhhdCBoYWQgYmVlbiBwbGFjZWQgdW5kZXIgY3VyZmV3LCBmb3IgZmVhciBvZiByaW90aW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdHJlZXRzIHdlcmUganVzdCB2aXJ0dWFsbHkgZW1wdHkuIEkgd2FzIHRoZSBvbmx5IGNhciBtb3Zpbmcgb24gdGhlIHN0cmVldCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuIEl0IHdhcyBlZXJpZSwgaGUgcmVjYWxsZWQuPC9wPgo8cD5Db2J5IFNtaXRoLCBhIGxlYWRlciBvZiB0aGUgSW52YWRlcnMgb3JnYW5pemF0aW9uLCB3aGljaCBoYWQgYSBtaWxpdGFudCByZXB1dGF0aW9uLCB2aXZpZGx5IHJlbWVtYmVycyB0aGUgYWZ0ZXJtYXRoLCB3aGVuIHRhbmtzIHJvbGxlZCBpbnRvIG5laWdoYm9yaG9vZHMsIHRoZSBOYXRpb25hbCBHdWFyZCB3YXMgY2FsbGVkIGluLCBhbmQgcG9saWNlIGJlZ2FuIGFycmVzdGluZyBibGFja3MgaW4gdGhlIHN0cmVldHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7KFBvbGljZSkgaGFkIHB1dCB0YXBlIG92ZXIgdGhlaXIgYmFkZ2VzLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGxpa2UgYSB3YXIuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5GaWZ0eSB5ZWFycyBhZnRlciBLaW5nJiM4MjE3O3MgYXNzYXNzaW5hdGlvbiwgRXN0ZXIgaGFzIHRyb3VibGUgdGFsa2luZyBhYm91dCB0aGUgbW9udGhzIHRoYXQgZm9sbG93ZWQuIEhhdW50ZWQgYnkgaGVyIG1lbW9yaWVzLCBzaGUgbGVmdCBoZXIgaG9tZXRvd24uPC9wPgo8cD5CaWxsaW5ncywgd2hvIGlzIHdoaXRlLCBjYW1lIHRvIGEgbmV3IHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2YgdGhlIHN0cnVnZ2xlIFNvdXRoZXJuIGJsYWNrcyBmYWNlZC4gSGUgYmVjYW1lIGEgcHJpdmF0ZSBpbnZlc3RpZ2F0b3IsIG1ldCBKYW1lcyBFYXJsIFJheSwgd2hvIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGtpbGxpbmcgS2luZywgYW5kIGV4cGxvcmVkIHRoZSBub3Rpb24gdGhhdCBzb21lb25lIGVsc2UgaGFkIGJlZW4gaW52b2x2ZWQuPC9wPgo8cD5Zb3VuZyBiZWNhbWUgYSBjb25ncmVzc21hbiwgYW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMgYW5kIEF0bGFudGEmIzgyMTc7cyBtYXlvci48L3A+CjxwPkphY2tzb24gcmFuIGZvciBwcmVzaWRlbnQgdHdpY2UsIHRoZW4gc3Rvb2QgaW4gR3JhbnQgUGFyayBpbiBDaGljYWdvIHdpdGggdGVhcnMgc3RyZWFtaW5nIGRvd24gaGlzIGZhY2UgYWZ0ZXIgYSBibGFjayBtYW4gd2FzIGVsZWN0ZWQgcHJlc2lkZW50IGluIDIwMDguPC9wPgo8cD5Db2R5IGNvbnRpbnVlZCB3b3JraW5nIGluIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBsYXcgaW4gTWVtcGhpcywgZXZlbnR1YWxseSBzZXJ2aW5nIGFzIGEgVS5TLiBBdHRvcm5leSBhbmQgVGVubmVzc2VlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwuPC9wPgo8cD5JZiBLaW5nIHdlcmUgYWxpdmUgdG9kYXksICYjODIyMDtoZSYjODIxNztkIGJlIGluIHBlb3BsZSYjODIxNztzIGZhY2UmIzgyMjE7IGFib3V0IGlzc3VlcyByZWxhdGluZyB0byByYWNlLCBwb3ZlcnR5IGFuZCBpbmVxdWFsaXR5LCBDb2R5IHNheXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IHBhc3QgYWxsIG9mIHRoYXQgaGlzdG9yeS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHN0YWZmZXJzIFJob25kYSBTaGFmbmVyIGluIE5ldyBZb3JrOyBSb2JlcnQgUmF5IGluIEF0bGFudGE7IEtyeXN0YSBGYXVyaWEgaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMgYW5kIEFsbGVuIEJyZWVkIGluIEhhbXB0b24sIFZpcmdpbmlhLCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Rm9yIEFQJiM4MjE3O3MgY29tcGxldGUgY292ZXJhZ2Ugb24gdGhlIDUwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiYjODIxNztzIGFzc2Fzc2luYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYXBuZXdzLmNvbS90YWcvTWFydGluTHV0aGVyS2luZ0pyIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tL3RhZy9NYXJ0aW5MdXRoZXJLaW5nSnI8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Dispelling the rumor that the Cleveland Browns are down to Sam Darnold and Josh Allen in the NFL Draft
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Akron mother files $24 million lawsuit against school district for giving access to man sentenced to prison for Scared-Straight efforts