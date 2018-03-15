Woman’s son charged after her body found in Louisiana ditch

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgT1JMRUFOUzogQXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZSBzb24gb2YgYSBMb3Vpc2lhbmEgd29tYW4gd2hvc2UgYm9keSB3YXMgZm91bmQgaGFzIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQuPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEplZmZlcnNvbiBQYXJpc2ggU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSwgNDQteWVhci1vbGQgQnlyb24gTW9udGdvbWVyeSB3YXMgYm9va2VkIFR1ZXNkYXkgb24gc2Vjb25kLWRlZ3JlZSBtdXJkZXIgYW5kIG9ic3RydWN0aW9uIG9mIGp1c3RpY2UgY2hhcmdlcy48L3A+CjxwPk5ld3Mgb3V0bGV0cyByZXBvcnQgdGhhdCB0aGUgbmFrZWQgYW5kIGRlY29tcG9zaW5nIGJvZHkgb2YgNjMteWVhci1vbGQgUGF0cmljaWEgRGF2aXMgd2FzIGZvdW5kIGluIGEgZGl0Y2ggb24gT2N0LiAzMSBpbiBOZXcgT3JsZWFucyBFYXN0LjwvcD4KPHA+U2hlcmlmZiBKb2UgTG9waW50byBzYXlzIGludmVzdGlnYXRvcnMgY2FtZSB0byBiZWxpZXZlIHRoYXQgRGF2aXMgd2FzIGtpbGxlZCBhdCBoZXIgTWFycmVybyBob21lIGFuZCBsYXRlciBkdW1wZWQgaW4gdGhlIGNpdHkuPC9wPgo8cD5UaGUgY2FzZSBlYXJsaWVyIGNvc3QgYSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNlcmdlYW50IGhpcyBqb2IgZm9yIGFsbGVnZWRseSBseWluZyBhYm91dCBoaXMgZGVjaXNpb24gdG8gc3RvcCBkZXB1dGllcyBmcm9tIGVudGVyaW5nIHRoZSB2aWN0aW0mIzgyMTc7cyBob21lIGFmdGVyIHRoZXkgaGVhcmQgc2NyZWFtcyBmcm9tIGluc2lkZSwgYSBmZXcgZGF5cyBiZWZvcmUgaGVyIGJvZHkgd2FzIGZvdW5kLjwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIGlmIE1vbnRnb21lcnkgaGFzIGEgbGF3eWVyLjwvcD4K