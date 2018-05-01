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Wood frogs’ No. 1 option: Hold in pee all winter to survive
Published: May 1, 2018 - 8:31 PM
By Seth Borenstein
Associated Press
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