World news briefs, Dec. 30: U.S. tourist killed in Mexican resort town

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ZRU1FTjwvcD4KPHA+VS5TLiBhaW1zIHRvIGN1dCBjYXN1YWx0aWVzPC9wPgo8cD5EZWZlbnNlIFNlY3JldGFyeSBKYW1lcyBNYXR0aXMgc2FpZCBGcmlkYXkgdGhlIFUuUy4gaXMgZGV0ZXJtaW5lZCB0byByZWR1Y2UgdGhlIG51bWJlciBvZiBjaXZpbGlhbiBjYXN1YWx0aWVzIGluIHRoZSBTYXVkaS1sZWQgY2FtcGFpZ24gYWdhaW5zdCByZWJlbHMgaW4gWWVtZW4gYW5kIHdpbGwgcHJlc3MgYWhlYWQgd2l0aCBlZmZvcnRzIHRvIHRyYWluIFNhdWRpIHBpbG90cyB0byBpZGVudGlmeSBsZWdpdGltYXRlIHRhcmdldHMuIEhpcyBjb21tZW50cyBhdCB0aGUgUGVudGFnb24gZm9sbG93ZWQgYSBVLk4uIHJlcG9ydCBvbiBUaHVyc2RheSB0aGF0IHNhaWQgMTA5IGNpdmlsaWFucyBoYWQgYmVlbiBraWxsZWQgaW4gYWlyc3RyaWtlcyBpbiBZZW1lbiBpbiBqdXN0IHRoZSBwYXN0IDEwIGRheXMuICYjODIyMDtXZSBhcmUgZ29pbmcgdG8gY29udGludWUgdG8gdHJhaW4gdGhlbSBob3cgdG8gZG8gdGFyZ2V0IGlkZW50aWZpY2F0aW9uLCB0cnkgdG8gZ2V0IHRoZWlyIGNhcGFiaWxpdGllcyB1cCBpbiB0aG9zZSBhcmVhcyAmIzgyMzA7LCYjODIyMTsgTWF0dGlzIHNhaWQuICYjODIyMDtBbnl0aGluZyB3ZSBjYW4gZG8gdG8gbGltaXQgdGhlIGNpdmlsaWFuIGNhc3VhbHRpZXMsIHdlIHdpbGwgYmUgZG9pbmcuJiM4MjIxOyBBdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBoZSBibGFtZWQgdGhlIHJlYmVscyBmb3Igc3RvY2twaWxpbmcgd2VhcG9ucyBpbiByZXNpZGVudGlhbCBhcmVhcywgd2hpY2ggaGUgc2FpZCB3YXMgbm90IGEgc2lnbiB0aGF0IHRoZXkgY2FyZSBhYm91dCB0aGUgc2FmZXR5IG9mIGNpdmlsaWFucy48L3A+CjxwPk1FWElDTzwvcD4KPHA+VS5TLiB0b3VyaXN0IGd1bm5lZCBkb3duPC9wPgo8cD5BIFUuUy4gY2l0aXplbiB3YXMgc2hvdCBhbmQga2lsbGVkIGluIHRoZSBQYWNpZmljIHJlc29ydCB0b3duIG9mIFppaHVhdGFuZWpvIGluIHNvdXRoZXJuIE1leGljbywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBGcmlkYXkuIEd1ZXJyZXJvIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgY29vcmRpbmF0aW5nIGdyb3VwIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhlIEFtZXJpY2FuIHRvdXJpc3QgaWRlbnRpZmllZCBvbmx5IGJ5IHRoZSBmaXJzdCBuYW1lIERvdWdsYXMgd2FzIHNob3QgdGhyZWUgdGltZXMuIE5vIGhvbWV0b3duIG9yIGZ1cnRoZXIgZGV0YWlscyBvZiB0aGUga2lsbGluZyB3ZXJlIHByb3ZpZGVkLiBBbHNvIGluIEd1ZXJyZXJvLCBhIG1hc2tlZCBndW5tYW4gYXNzYXNzaW5hdGVkIHRoZSBtYXlvciBvZiB0aGUgdG93biBvZiBQZXRhdGxhbi48L3A+CjxwPlN5cmlhPC9wPgo8cD40MDAgcGF0aWVudHMgbGVmdCBiZWhpbmQ8L3A+CjxwPk92ZXIgNDAwIHBhdGllbnRzIG9uIGEgVS5OLiBsaXN0IHdhaXRpbmcgZm9yIGV2YWN1YXRpb25zIGZyb20gYSBzaWVnZSBpbiBTeXJpYSB3ZXJlIGxlZnQgYmVoaW5kIG9uIEZyaWRheSBhcyB0aGUgUmVkIENyb3NzIHNhaWQgaXQgaGFkIGZpbmlzaGVkIHRyYW5zZmVycmluZyBqdXN0IDI5IHBlb3BsZSBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgdG8gRGFtYXNjdXMgZm9yIG1lZGljYWwgY2FyZS4gSXQgdG9vayB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgb2YgdGhlIFJlZCBDcm9zcyBhbmQgdGhlIFN5cmlhbiBBcmFiIFJlZCBDcmVzY2VudCB0aHJlZSBkYXlzIHRvIGV2YWN1YXRlIHRoZSBwYXRpZW50cyBhbmQgZmFtaWx5IHRvIGhvc3BpdGFscyBqdXN0IG1pbnV0ZXMgYXdheSwgdW5kZXJzY29yaW5nIHRoZSBkZWdyZWUgdG8gd2hpY2ggYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBvYnN0cnVjdGVkIGJhc2ljIHJlbGllZiB3b3JrIGluIHRoZSB3YXItdG9ybiBjb3VudHJ5LiA8L3A+CjxwPkxpYmVyaWE8L3A+CjxwPlByZXNpZGVudGlhbCB2aWN0b3J5IGlzIG9mZmljaWFsPC9wPgo8cD5HZW9yZ2UgV2VhaCBoYXMgYmVlbiBlbGVjdGVkIExpYmVyaWEmIzgyMTc7cyBuZXcgcHJlc2lkZW50IGJ5IGEgd2lkZSBtYXJnaW4uIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IEpvc2VwaCBCb2FrYWkgY29uY2VkZWQgb24gRnJpZGF5LCBjb25ncmF0dWxhdGluZyB0aGUgZXgtc29jY2VyIHN0YXIuIFRoZSBOYXRpb25hbCBFbGVjdGlvbiBDb21taXNzaW9uIGxhdGVyIGRlY2xhcmVkIFdlYWggcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IGFuZCBoaXMgcnVubmluZyBtYXRlIEpld2VsIEhvd2FyZC1UYXlsb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQtZWxlY3QuPC9wPgo8cD5UdXJrZXk8L3A+CjxwPlJ1c3NpYW4gYXJtcyBkZWFsIHNlYWxlZCA8L3A+CjxwPlR1cmtleSBmaW5hbGl6ZWQgYSBkZWFsIHRvIGJ1eSBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBTLTQwMCBhbnRpLW1pc3NpbGUgc3lzdGVtLCBUdXJraXNoIGRlZmVuc2Ugb2ZmaWNpYWxzIGFubm91bmNlZCBGcmlkYXksIGRlc3BpdGUgY29uY2VybnMgdm9pY2VkIGJ5IHNvbWUgb2YgdGhlIE5BVE8gbWVtYmVyJiM4MjE3O3MgYWxsaWVzLjwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==