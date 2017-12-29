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World news briefs, Dec. 30: U.S. tourist killed in Mexican resort town
Published: December 29, 2017 - 10:37 PM | Updated: December 29, 2017 - 11:27 PM
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