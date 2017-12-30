World news briefs, Dec. 31: Ex-Egyptian President Mohammed Morsi gets 3 years in jail

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FR1lQVDwvcD4KPHA+RXgtbGVhZGVyIE1vcnNpIGdldHMgMyB5ZWFyczwvcD4KPHA+QW4gRWd5cHRpYW4gY291cnQgY29udmljdGVkIGZvcm1lciBJc2xhbWlzdCBQcmVzaWRlbnQgTW9oYW1tZWQgTW9yc2kgYW5kIDE5IG90aGVycyBvbiBTYXR1cmRheSBvZiBpbnN1bHRpbmcgdGhlIGp1ZGljaWFyeSwgc2VudGVuY2luZyB0aGVtIHRvIHRocmVlIHllYXJzIGluIHByaXNvbiBpbiBhIGNvdXJ0IHNlc3Npb24gYWlyZWQgb24gVFYuIFRoZSBjYXNlIGludm9sdmVzIDI1IGRlZmVuZGFudHMuIEFsbCBhcmUgYWNjdXNlZCBvZiBpbnN1bHRpbmcgdGhlIGp1ZGljaWFyeSBieSBtYWtpbmcgc3RhdGVtZW50cyB0aGF0IHdlcmUgbWFkZSBwdWJsaWMgZWl0aGVyIG9uIFRWLCByYWRpbywgc29jaWFsIG1lZGlhIG9yIGluIHB1YmxpY2F0aW9ucyB0aGUgY291cnQgZm91bmQgdG8gYmUgaW5jaXRpbmcsIGFuZCBleHByZXNzaW5nIGNvbnRlbXB0IHRvd2FyZCB0aGUganVkaWNpYXJ5LiBNb3JzaSB3YXMgb3JkZXJlZCBwYXkgMSBtaWxsaW9uIEVneXB0aWFuIHBvdW5kcyAoJDU2LDI3MCkgdG8gb25lIG9mIHRoZSBqdWRnZXMuIDwvcD4KPHA+QkVMR0lVTTwvcD4KPHA+QXQgbGVhc3QgODEgcmVwb3J0ZXJzIGtpbGxlZDwvcD4KPHA+QXQgbGVhc3QgODEgcmVwb3J0ZXJzIHdlcmUga2lsbGVkIGRvaW5nIHRoZWlyIGpvYnMgdGhpcyB5ZWFyLCB3aGlsZSB2aW9sZW5jZSBhbmQgaGFyYXNzbWVudCBhZ2FpbnN0IG1lZGlhIHN0YWZmIGhhcyBza3lyb2NrZXRlZCwgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgYmlnZ2VzdCBqb3VybmFsaXN0cyYjODIxNzsgb3JnYW5pemF0aW9uIHNheXMuIEluIGl0cyBhbm51YWwgJiM4MjIwO0tpbGwgUmVwb3J0LCYjODIyMTsgc2VlbiBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcywgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgRmVkZXJhdGlvbiBvZiBKb3VybmFsaXN0cyBzYWlkIHRoZSByZXBvcnRlcnMgbG9zdCB0aGVpciBsaXZlcyBpbiB0YXJnZXRlZCBraWxsaW5ncywgY2FyIGJvbWIgYXR0YWNrcyBhbmQgY3Jvc3NmaXJlIGluY2lkZW50cyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkLiBNb3JlIHRoYW4gMjUwIGpvdXJuYWxpc3RzIHdlcmUgaW4gcHJpc29uIGluIDIwMTcuIFRoZSBudW1iZXIgb2YgZGVhdGhzIGFzIG9mIEZyaWRheSB3YXMgdGhlIGxvd2VzdCBpbiBhIGRlY2FkZSwgZG93biBmcm9tIDkzIGluIDIwMTYuIFRoZSBsYXJnZXN0IG51bWJlciB3ZXJlIGtpbGxlZCBpbiBNZXhpY28sIGJ1dCBtYW55IGFsc28gZGllZCBpbiBjb25mbGljdCB6b25lcyBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiwgSXJhcSBhbmQgU3lyaWEuPC9wPgo8cD5SdXNzaWE8L3A+CjxwPk9mZmljaWFscyBkZW55IGFpZGluZyBOLiBLb3JlYTwvcD4KPHA+VGhlIFJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBNaW5pc3RyeSBvbiBTYXR1cmRheSBkZW5pZWQgY2xhaW1zIHRoYXQgVS5OLiBzYW5jdGlvbnMgYWdhaW5zdCBOb3J0aCBLb3JlYSBoYWQgYmVlbiBicmVhY2hlZCBieSBSdXNzaWFuIHRhbmtlcnMgdHJhbnNmZXJyaW5nIGZ1ZWwgdG8gTm9ydGggS29yZWFuIHRhbmtlcnMgYXQgc2VhLiBUaGUgc3RhdGVtZW50IGNhbWUgaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gYSBSZXV0ZXJzIHJlcG9ydCBjaXRpbmcgdW5pZGVudGlmaWVkIHdlc3Rlcm4gRXVyb3BlYW4gc2VjdXJpdHkgc291cmNlcyB3aG8gc2FpZCB0aGUgdHJhbnNmZXJzIHRvb2sgcGxhY2UgaW4gT2N0b2JlciBhbmQgTm92ZW1iZXIuIFRoZSBtaW5pc3RyeSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IGNhcnJpZWQgYnkgUnVzc2lhbiBuZXdzIGFnZW5jaWVzIHRoYXQgUnVzc2lhIGhhcyAmIzgyMjA7ZnVsbHkgYW5kIHN0cmljdGx5IG9ic2VydmVkIHRoZSBzYW5jdGlvbnMgcmVnaW1lLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1hcmtldCBib21iIHN1c3BlY3QgamFpbGVkPC9wPgo8cD5BIG1hbiB3YXMgYXJyZXN0ZWQgU2F0dXJkYXkgaW4gY29ubmVjdGlvbiB3aXRoIGEgU3QuIFBldGVyc2J1cmcgc3VwZXJtYXJrZXQgYm9tYmluZyB0aGF0IHdvdW5kZWQgMTggcGVvcGxlLCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBtYWluIGRvbWVzdGljIHNlY3VyaXR5IGFnZW5jeSBzYWlkLiBFaWdodCBwZW9wbGUgcmVtYWluIGhvc3BpdGFsaXplZCBhZnRlciBhIGRldmljZSBleHBsb2RlZCBXZWRuZXNkYXkgaW4gYSBzdG9yYWdlIGFyZWEgZm9yIGN1c3RvbWVycyYjODIxNzsgYmFncy4gVGhlIEZlZGVyYWwgU2VjdXJpdHkgU2VydmljZSBkaWQgbm90IGlkZW50aWZ5IHRoZSBzdXNwZWN0IG9yIHByb3ZpZGUgYW55IGRldGFpbHMgYWJvdXQgaGlzIG1vdGl2ZS4gVGhlIGFnZW5jeSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IGNhcnJpZWQgYnkgUnVzc2lhbiBuZXdzIGFnZW5jaWVzIHRoYXQgaGUgb3JnYW5pemVkIGFuZCBjYXJyaWVkIG91dCB0aGUgYXR0YWNrIG9uIGhpcyBvd24uIFRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGNsYWltZWQgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIHRoZSBibGFzdCwgYnV0IGEgc2VjdXJpdHkgb2ZmaWNpYWwgY2FzdCBkb3VidCBvbiB0aGUgY2xhaW0sIHNheWluZyBpdCBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gYW4gSVMgYXR0ZW1wdCB0byBnYWluIHB1YmxpY2l0eS48L3A+CjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIHdpcmVzPC9wPgo=