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World news briefs: U.S. stops funding U.N. agency that helps Palestinian refugees
Published: August 31, 2018 - 9:54 PM | Updated: August 31, 2018 - 10:30 PM
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