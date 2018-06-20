Youngest migrants held in ‘tender age’ shelters

By Garance Burke and Martha Mendoza
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBiZWVuIHNlbmRpbmcgYmFiaWVzIGFuZCBvdGhlciB5b3VuZyBjaGlsZHJlbiBmb3JjaWJseSBzZXBhcmF0ZWQgZnJvbSB0aGVpciBwYXJlbnRzIGF0IHRoZSBVLlMuLU1leGljbyBib3JkZXIgdG8gYXQgbGVhc3QgdGhyZWUgJiM4MjIwO3RlbmRlciBhZ2UmIzgyMjE7IHNoZWx0ZXJzIGluIFNvdXRoIFRleGFzLCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBoYXMgbGVhcm5lZC48L3A+CjxwPkxhd3llcnMgYW5kIG1lZGljYWwgcHJvdmlkZXJzIHdobyBoYXZlIHZpc2l0ZWQgdGhlIFJpbyBHcmFuZGUgVmFsbGV5IHNoZWx0ZXJzIGRlc2NyaWJlZCBwbGF5IHJvb21zIG9mIGNyeWluZyBwcmVzY2hvb2wtYWdlIGNoaWxkcmVuIGluIGNyaXNpcy4gVGhlIGdvdmVybm1lbnQgYWxzbyBwbGFucyB0byBvcGVuIGEgZm91cnRoIHNoZWx0ZXIgdG8gaG91c2UgaHVuZHJlZHMgb2YgeW91bmcgbWlncmFudCBjaGlsZHJlbiBpbiBIb3VzdG9uLCB3aGVyZSBjaXR5IGxlYWRlcnMgZGVub3VuY2VkIHRoZSBtb3ZlIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5TaW5jZSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYW5ub3VuY2VkIGl0cyB6ZXJvIHRvbGVyYW5jZSBwb2xpY3kgaW4gZWFybHkgTWF5LCBtb3JlIHRoYW4gMiwzMDAgY2hpbGRyZW4gaGF2ZSBiZWVuIHRha2VuIGZyb20gdGhlaXIgcGFyZW50cyBhdCB0aGUgVS5TLi1NZXhpY28gYm9yZGVyLCByZXN1bHRpbmcgaW4gYSBuZXcgaW5mbHV4IG9mIHlvdW5nIGNoaWxkcmVuIHJlcXVpcmluZyBnb3Zlcm5tZW50IGNhcmUuIFRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGhhcyBmYWNlZCB3aXRoZXJpbmcgY3JpdGlxdWVzIG92ZXIgaW1hZ2VzIG9mIHNvbWUgb2YgdGhlIGNoaWxkcmVuIGluIGNhZ2VzIGluc2lkZSBVLlMuIEJvcmRlciBQYXRyb2wgcHJvY2Vzc2luZyBzdGF0aW9ucy48L3A+CjxwPkRlY2FkZXMgYWZ0ZXIgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGNoaWxkIHdlbGZhcmUgc3lzdGVtIGVuZGVkIHRoZSB1c2Ugb2Ygb3JwaGFuYWdlcyBvdmVyIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IHRoZSBsYXN0aW5nIHRyYXVtYSB0byBjaGlsZHJlbiwgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIHN0YW5kaW5nIHVwIG5ldyBpbnN0aXR1dGlvbnMgdG8gaG9sZCBDZW50cmFsIEFtZXJpY2FuIHRvZGRsZXJzIHRoYXQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgc2VwYXJhdGVkIGZyb20gdGhlaXIgcGFyZW50cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgdGhvdWdodCB0aGF0IHRoZXkgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIHB1dHRpbmcgc3VjaCBsaXR0bGUga2lkcyBpbiBhbiBpbnN0aXR1dGlvbmFsIHNldHRpbmc/IEkgbWVhbiBpdCBpcyBoYXJkIGZvciBtZSB0byBldmVuIHdyYXAgbXkgbWluZCBhcm91bmQgaXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtheSBCZWxsb3IsIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGZvciBwcm9ncmFtcyBhdCBMdXRoZXJhbiBJbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgUmVmdWdlZSBTZXJ2aWNlLCB3aGljaCBwcm92aWRlcyBmb3N0ZXIgY2FyZSBhbmQgb3RoZXIgY2hpbGQgd2VsZmFyZSBzZXJ2aWNlcyB0byBtaWdyYW50IGNoaWxkcmVuLiAmIzgyMjA7VG9kZGxlcnMgYXJlIGJlaW5nIGRldGFpbmVkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJlbGxvciBzYWlkIHNoZWx0ZXJzIGZvbGxvdyBzdHJpY3QgcHJvY2VkdXJlcyBzdXJyb3VuZGluZyB3aG8gY2FuIGdhaW4gYWNjZXNzIHRvIHRoZSBjaGlsZHJlbiBpbiBvcmRlciB0byBwcm90ZWN0IHRoZWlyIHNhZmV0eSwgYnV0IHRoYXQgbWVhbnMgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlaXIgd2VsZmFyZSBjYW4gYmUgbGltaXRlZC48L3A+CjxwPkJ5IGxhdywgY2hpbGQgbWlncmFudHMgdHJhdmVsaW5nIGFsb25lIG11c3QgYmUgc2VudCB0byBmYWNpbGl0aWVzIHJ1biBieSB0aGUgVS5TLiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCBhbmQgSHVtYW4gU2VydmljZXMgd2l0aGluIHRocmVlIGRheXMgb2YgYmVpbmcgZGV0YWluZWQuIFRoZSBhZ2VuY3kgdGhlbiBpcyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgcGxhY2luZyB0aGUgY2hpbGRyZW4gaW4gc2hlbHRlcnMgb3IgZm9zdGVyIGhvbWVzIHVudGlsIHRoZXkgYXJlIHVuaXRlZCB3aXRoIGEgcmVsYXRpdmUgb3Igc3BvbnNvciBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFzIHRoZXkgYXdhaXQgaW1taWdyYXRpb24gY291cnQgaGVhcmluZ3MuPC9wPgo8cD5CdXQgVS5TLiBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEplZmYgU2Vzc2lvbnMmIzgyMTc7IGFubm91bmNlbWVudCBsYXN0IG1vbnRoIHRoYXQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgd291bGQgY3JpbWluYWxseSBwcm9zZWN1dGUgZXZlcnlvbmUgd2hvIGNyb3NzZXMgdGhlIFUuUy4tTWV4aWNvIGJvcmRlciBpbGxlZ2FsbHkgaGFzIGxlZCB0byB0aGUgYnJlYWt1cCBvZiBtaWdyYW50IGZhbWlsaWVzIGFuZCBzZW50IGEgbmV3IGdyb3VwIG9mIGh1bmRyZWRzIG9mIHlvdW5nIGNoaWxkcmVuIGludG8gdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBjYXJlLjwvcD4KPHA+VGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zLCBzb21lIERlbW9jcmF0aWMgYW5kIFJlcHVibGljYW4gbGF3bWFrZXJzIGFuZCByZWxpZ2lvdXMgZ3JvdXBzIGhhdmUgc2hhcnBseSBjcml0aWNpemVkIHRoZSBwb2xpY3ksIGNhbGxpbmcgaXQgaW5odW1hbmUuPC9wPgo8cD5Ob3Qgc28sIHNhaWQgU3RldmVuIFdhZ25lciwgYW4gb2ZmaWNpYWwgd2l0aCB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIZWFsdGggYW5kIEh1bWFuIFNlcnZpY2VzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgc3BlY2lhbGl6ZWQgZmFjaWxpdGllcyB0aGF0IGFyZSBkZXZvdGVkIHRvIHByb3ZpZGluZyBjYXJlIHRvIGNoaWxkcmVuIHdpdGggc3BlY2lhbCBuZWVkcyBhbmQgdGVuZGVyIGFnZSBjaGlsZHJlbiBhcyB3ZSBkZWZpbmUgYXMgdW5kZXIgMTMgd291bGQgZmFsbCBpbnRvIHRoYXQgY2F0ZWdvcnksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSYjODIxNztyZSBub3QgZ292ZXJubWVudCBmYWNpbGl0aWVzIHBlciBzZSwgYW5kIHRoZXkgaGF2ZSB2ZXJ5IHdlbGwtdHJhaW5lZCBjbGluaWNpYW5zLCBhbmQgdGhvc2UgZmFjaWxpdGllcyBtZWV0IHN0YXRlIGxpY2Vuc2luZyBzdGFuZGFyZHMgZm9yIGNoaWxkIHdlbGZhcmUgYWdlbmNpZXMsIGFuZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN0YWZmZWQgYnkgcGVvcGxlIHdobyBrbm93IGhvdyB0byBkZWFsIHdpdGggdGhlIG5lZWRzICYjODIxMjsgcGFydGljdWxhcmx5IG9mIHRoZSB5b3VuZ2VyIGNoaWxkcmVuLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlVudGlsIG5vdywgaG93ZXZlciwgaXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIHVua25vd24gd2hlcmUgdGhleSBhcmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SW4gZ2VuZXJhbCB3ZSBkbyBub3QgaWRlbnRpZnkgdGhlIGxvY2F0aW9ucyBvZiBwZXJtYW5lbnQgdW5hY2NvbXBhbmllZCBhbGllbiBjaGlsZHJlbiBwcm9ncmFtIGZhY2lsaXRpZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIGFnZW5jeSBzcG9rZXNtYW4gS2VubmV0aCBXb2xmZS48L3A+CjxwPlRoZSB0aHJlZSBjZW50ZXJzICYjODIxMjsgaW4gQ29tYmVzLCBSYXltb25kdmlsbGUgYW5kIEJyb3duc3ZpbGxlICYjODIxMjsgaGF2ZSBiZWVuIHJhcGlkbHkgcmVwdXJwb3NlZCB0byBzZXJ2ZSBuZWVkcyBvZiBjaGlsZHJlbiBpbmNsdWRpbmcgc29tZSB1bmRlciA1LiBBIGZvdXJ0aCwgcGxhbm5lZCBmb3IgSG91c3Rvbiwgd291bGQgaG91c2UgdXAgdG8gMjQwIGNoaWxkcmVuIGluIGEgd2FyZWhvdXNlIHByZXZpb3VzbHkgdXNlZCBmb3IgcGVvcGxlIGRpc3BsYWNlZCBieSBIdXJyaWNhbmUgSGFydmV5LCBNYXlvciBTeWx2ZXN0ZXIgVHVybmVyIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UdXJuZXIgc2FpZCBoZSBtZXQgd2l0aCBvZmZpY2lhbHMgZnJvbSBBdXN0aW4tYmFzZWQgU291dGh3ZXN0IEtleSBQcm9ncmFtcywgdGhlIGNvbnRyYWN0b3IgdGhhdCBvcGVyYXRlcyBzb21lIG9mIHRoZSBjaGlsZCBzaGVsdGVycywgdG8gYXNrIHRoZW0gdG8gcmVjb25zaWRlciB0aGVpciBwbGFucy4gQSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgU291dGh3ZXN0IEtleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgcmVwbHkgdG8gYW4gZW1haWwgc2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FuZCBzbyB0aGVyZSBjb21lcyBhIHBvaW50IGluIHRpbWUgd2UgZHJhdyBhIGxpbmUgYW5kIGZvciBtZSwgdGhlIGxpbmUgaXMgd2l0aCB0aGVzZSBjaGlsZHJlbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgVHVybmVyIGR1cmluZyBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+T24gYSBwcmFjdGljYWwgbGV2ZWwsIHRoZSB6ZXJvIHRvbGVyYW5jZSBwb2xpY3kgaGFzIG92ZXJ3aGVsbWVkIHRoZSBmZWRlcmFsIGFnZW5jeSBjaGFyZ2VkIHdpdGggY2FyaW5nIGZvciB0aGUgbmV3IGluZmx1eCBvZiBjaGlsZHJlbiB3aG8gdGVuZCB0byBiZSBtdWNoIHlvdW5nZXIgdGhhbiB0ZWVucyB3aG8gdHlwaWNhbGx5IGhhdmUgYmVlbiB0cmF2ZWxpbmcgdG8gdGhlIFUuUy4gYWxvbmUuIEluZGVlZCBzb21lIHJlY2VudCBkZXRhaW5lZXMgYXJlIGluZmFudHMsIHRha2VuIGZyb20gdGhlaXIgbW90aGVycy48L3A+CjxwPkRvY3RvcnMgYW5kIGxhd3llcnMgd2hvIGhhdmUgdmlzaXRlZCB0aGUgc2hlbHRlcnMgc2FpZCB0aGUgZmFjaWxpdGllcyB3ZXJlIGZpbmUsIGNsZWFuIGFuZCBzYWZlLCBidXQgdGhlIGtpZHMgJiM4MjEyOyB3aG8gaGF2ZSBubyBpZGVhIHdoZXJlIHRoZWlyIHBhcmVudHMgYXJlICYjODIxMjsgd2VyZSBoeXN0ZXJpY2FsLCBjcnlpbmcgYW5kIGFjdGluZyBvdXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHNoZWx0ZXJzIGFyZW4mIzgyMTc7dCB0aGUgcHJvYmxlbSwgaXQmIzgyMTc7cyB0YWtpbmcga2lkcyBmcm9tIHRoZWlyIHBhcmVudHMgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBwcm9ibGVtLCYjODIyMTsgc2FpZCBTb3V0aCBUZXhhcyBwZWRpYXRyaWNpYW4gTWFyc2hhIEdyaWZmaW4gd2hvIGhhcyB2aXNpdGVkIG1hbnkuPC9wPgo8cD5BbGljaWEgTGllYmVybWFuLCB3aG8gcnVucyB0aGUgRWFybHkgVHJhdW1hIFRyZWF0bWVudCBOZXR3b3JrIGF0IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSwgU2FuIEZyYW5jaXNjbywgc2FpZCBkZWNhZGVzIG9mIHN0dWR5IHNob3cgZWFybHkgc2VwYXJhdGlvbnMgY2FuIGNhdXNlIHBlcm1hbmVudCBlbW90aW9uYWwgZGFtYWdlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0NoaWxkcmVuIGFyZSBiaW9sb2dpY2FsbHkgcHJvZ3JhbW1lZCB0byBncm93IGJlc3QgaW4gdGhlIGNhcmUgb2YgYSBwYXJlbnQgZmlndXJlLiAgV2hlbiB0aGF0IGJvbmQgaXMgYnJva2VuIHRocm91Z2ggbG9uZyBhbmQgdW5leHBlY3RlZCBzZXBhcmF0aW9ucyB3aXRoIG5vIHNldCB0aW1lbGluZSBmb3IgcmV1bmlvbiwgY2hpbGRyZW4gcmVzcG9uZCBhdCB0aGUgZGVlcGVzdCBwaHlzaW9sb2dpY2FsIGFuZCBlbW90aW9uYWwgbGV2ZWxzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVpciBmZWFyIHRyaWdnZXJzIGEgZmxvb2Qgb2Ygc3RyZXNzIGhvcm1vbmVzIHRoYXQgZGlzcnVwdCBuZXVyYWwgY2lyY3VpdHMgaW4gdGhlIGJyYWluLCBjcmVhdGUgaGlnaCBsZXZlbHMgb2YgYW54aWV0eSwgbWFrZSB0aGVtIG1vcmUgc3VzY2VwdGlibGUgdG8gcGh5c2ljYWwgYW5kIGVtb3Rpb25hbCBpbGxuZXNzLCBhbmQgZGFtYWdlIHRoZWlyIGNhcGFjaXR5IHRvIG1hbmFnZSB0aGVpciBlbW90aW9ucywgdHJ1c3QgcGVvcGxlLCBhbmQgZm9jdXMgdGhlaXIgYXR0ZW50aW9uIG9uIGFnZS1hcHByb3ByaWF0ZSBhY3Rpdml0aWVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkRheXMgYWZ0ZXIgU2Vzc2lvbnMgYW5ub3VuY2VkIHRoZSB6ZXJvLXRvbGVyYW5jZSBwb2xpY3ksIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGlzc3VlZCBhIGNhbGwgZm9yIHByb3Bvc2FscyBmcm9tIHNoZWx0ZXIgYW5kIGZvc3RlciBjYXJlIHByb3ZpZGVycyB0byBwcm92aWRlIHNlcnZpY2VzIGZvciB0aGUgbmV3IGluZmx1eCBvZiBjaGlsZHJlbiB0YWtlbiBmcm9tIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGFmdGVyIGpvdXJuZXlpbmcgZnJvbSBIb25kdXJhcywgRWwgU2FsdmFkb3IsIEd1YXRlbWFsYSBhbmQgTWV4aWNvLjwvcD4KPHA+QXMgY2hpbGRyZW4gYXJlIHNlcGFyYXRlZCBmcm9tIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgYWdlbnRzIHJlY2xhc3NpZnkgdGhlbSBmcm9tIG1lbWJlcnMgb2YgZmFtaWx5IHVuaXRzIHRvICYjODIyMDt1bmFjY29tcGFuaWVkIGFsaWVuIGNoaWxkcmVuLiYjODIyMTsgRmVkZXJhbCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgc2luY2UgTWF5LCB0aGV5IGhhdmUgc2VwYXJhdGVkIDIsMzQyIGNoaWxkcmVuIGZyb20gdGhlaXIgZmFtaWxpZXMsIHJlbmRlcmluZyB0aGVtIHVuYWNjb21wYW5pZWQgbWlub3JzIGluIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgY2FyZS48L3A+CjxwPldoaWxlIE1leGljbyBpcyBzdGlsbCB0aGUgbW9zdCBjb21tb24gY291bnRyeSBvZiBvcmlnaW4gZm9yIGZhbWlsaWVzIGFycmVzdGVkIGF0IHRoZSBib3JkZXIsIGluIHRoZSBsYXN0IGVpZ2h0IG1vbnRocyBIb25kdXJhcyBoYXMgYmVjb21lIHRoZSBmYXN0ZXN0LWdyb3dpbmcgY2F0ZWdvcnkgYXMgY29tcGFyZWQgdG8gZmlzY2FsIHllYXIgMjAxNy48L3A+CjxwPkR1cmluZyBhIHByZXNzIGJyaWVmaW5nIFR1ZXNkYXksIHJlcG9ydGVycyByZXBlYXRlZGx5IGFza2VkIGZvciBhbiBhZ2UgYnJlYWtkb3duIG9mIHRoZSBjaGlsZHJlbiB3aG8gaGF2ZSBiZWVuIHRha2VuLiBPZmZpY2lhbHMgZnJvbSBib3RoIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhbmQgSGVhbHRoIGFuZCBIdW1hbiBTZXJ2aWNlcyBzYWlkIHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IG1hbnkgY2hpbGRyZW4gd2VyZSB1bmRlciA1LCB1bmRlciAyLCBvciBldmVuIHNvIGxpdHRsZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG5vbi12ZXJiYWwuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIGZhY2lsaXRpZXMgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgZm9yIHRoZSBtb3N0IHBhcnQgYXJlIG5vdCBsaWNlbnNlZCBmb3IgdGVuZGVyIGFnZSBjaGlsZHJlbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWljaGVsbGUgQnJhbmUsIGRpcmVjdG9yIG9mIG1pZ3JhbnQgcmlnaHRzIGF0IHRoZSBXb21lbiYjODIxNztzIFJlZnVnZWUgQ29tbWlzc2lvbiwgd2hvIG1ldCB3aXRoIGEgNC15ZWFyLW9sZCBnaXJsIGluIGRpYXBlcnMgaW4gYSBNY0FsbGVuIHdhcmVob3VzZSB3aGVyZSBCb3JkZXIgUGF0cm9sIHRlbXBvcmFyaWx5IGhvbGRzIG1pZ3JhbnQgZmFtaWxpZXMuICYjODIyMDtUaGVyZSBpcyBubyBtb2RlbCBmb3IgaG93IHlvdSBob3VzZSB0b25zIG9mIGxpdHRsZSBjaGlsZHJlbiBpbiBjb3RzIGluc3RpdHV0aW9uYWxseSBpbiBvdXIgY291bnRyeS4gV2UgZG9uJiM4MjE3O3QgZG8gb3JwaGFuYWdlcywgb3VyIGNoaWxkIHdlbGZhcmUgaGFzIHJlY29nbml6ZWQgdGhhdCBpcyBhbiBpbmFwcHJvcHJpYXRlIHNldHRpbmcgZm9yIGxpdHRsZSBjaGlsZHJlbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TbyBub3csIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGhhcyB0byB0cnkgdG8gaGlyZSBtb3JlIGNhcmVnaXZlcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgcmVjZW50IGNhbGwgZm9yIHByb3Bvc2FscyBieSB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIG9mIFJlZnVnZWUgUmVzZXR0bGVtZW50IHNhaWQgaXQgd2FzIHNlZWtpbmcgYXBwbGljYW50cyB3aG8gY2FuIHByb3ZpZGUgc2VydmljZXMgZm9yIGEgZGl2ZXJzZSBwb3B1bGF0aW9uICYjODIyMDtvZiBhbGwgYWdlcyBhbmQgZ2VuZGVycywgYXMgd2VsbCBhcyBwcmVnbmFudCBhbmQgcGFyZW50aW5nIHRlZW5zLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkV2ZW4gdGhlIHBvbGljeSBzdXJyb3VuZGluZyB3aGF0IGFnZSB0byB0YWtlIGF3YXkgYSBiYWJ5IGlzIGluY29uc2lzdGVudC4gQ3VzdG9tcyBhbmQgQm9yZGVyIFByb3RlY3Rpb24gZmllbGQgY2hpZWZzIG92ZXIgYWxsIG5pbmUgc291dGh3ZXN0IGJvcmRlciBkaXN0cmljdHMgY2FuIHVzZSB0aGVpciBkaXNjcmV0aW9uIG92ZXIgaG93IHlvdW5nIGlzIHRvbyB5b3VuZywgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIEFuZCB3aGlsZSBIZWFsdGggYW5kIEh1bWFuIFNlcnZpY2VzIGRlZmluZXMgJiM4MjIwO3RlbmRlciBhZ2UmIzgyMjE7IHR5cGljYWxseSBhcyAxMiBhbmQgdW5kZXIsIEN1c3RvbXMgYW5kIEJvcmRlciBQcm90ZWN0aW9uIGhhcyBhdCB0aW1lcyBkZWZpbmVkIGl0IGFzIDUgYW5kIHVuZGVyLjwvcD4KPHA+Rm9yIDMwIHllYXJzLCBMb3MgRnJlc25vcywgVGV4YXMtYmFzZWQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBFZHVjYXRpb24gU2VydmljZXMgcmFuIGVtZXJnZW5jeSBzaGVsdGVycyBhbmQgZm9zdGVyIGNhcmUgcHJvZ3JhbXMgZm9yIHlvdW5nZXIgY2hpbGRyZW4gYW5kIHByZWduYW50IHRlZW5zIHdobyBhcnJpdmVkIGluIHRoZSBVLlMuIGFzIHVuYWNjb21wYW5pZWQgbWlub3JzLiBBdCBsZWFzdCBvbmUgcmVzaWRlbnQgc3VlZCBmb3IgdGhlIHJpZ2h0IHRvIGhhdmUgYW4gYWJvcnRpb24gaW4gYSBoaWdoLXByb2ZpbGUgY2FzZSBsYXN0IE1hcmNoLjwvcD4KPHA+Rm9yIHJlYXNvbnMgdGhlIGFnZW5jeSBkaWQgbm90IGV4cGxhaW4sIHRocmVlIG1vbnRocyBhZ28gdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyByZWZ1Z2VlIHJlc2V0dGxlbWVudCBvZmZpY2Ugc2FpZCBpdCB3YXMgZW5kaW5nIHRoZWlyIGZ1bmRpbmcgdG8gdGhlIHByb2dyYW0gYW5kIHRyYW5zZmVycmVkIGFsbCBjaGlsZHJlbiB0byBvdGhlciBmYWNpbGl0aWVzLiBUaGlzIGNhbWUgd2Vla3MgYmVmb3JlIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBiZWdhbiBpdHMgJiM4MjIwO3plcm8gdG9sZXJhbmNlJiM4MjIxOyBwb2xpY3ksIHByb21wdGluZyBhIHN1cmdlIGluICYjODIyMDt0ZW5kZXIgYWdlJiM4MjIxOyBtaWdyYW50IGNoaWxkcmVuIG5lZWRpbmcgc2hlbHRlci48L3A+CjxwPkluIHJlY2VudCBkYXlzLCBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGhhdmUgYmVlbiB2aXNpdGluZyB0aGUgc2hlbHRlcnMgYW5kIHByb2Nlc3NpbmcgY2VudGVycywgb3Igd2F0Y2hpbmcgbmV3cyByZXBvcnQgYWJvdXQgdGhlbSwgYmVhcmluZyB3aXRuZXNzIHRvIHRoZSBncm93aW5nIGNoYW9zLiBJbiBhIGxldHRlciBzZW50IHRvIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgSmVmZiBTZXNzaW9ucyBvbiBUdWVzZGF5LCBhIGRvemVuIFJlcHVibGljYW4gc2VuYXRvcnMgc2FpZCBzZXBhcmF0aW5nIGZhbWlsaWVzIGlzbiYjODIxNzt0IGNvbnNpc3RlbnQgd2l0aCBBbWVyaWNhbiB2YWx1ZXMgYW5kIG9yZGluYXJ5IGh1bWFuIGRlY2VuY3kuPC9wPgo8cD5PbiBUdWVzZGF5LCBhIEd1YXRlbWFsYW4gbW90aGVyIHdobyBoYXNuJiM4MjE3O3Qgc2VlbiBoZXIgNy15ZWFyLW9sZCBzb24gc2luY2UgaGUgd2FzIHRha2VuIGZyb20gaGVyIGEgbW9udGggYWdvIHN1ZWQgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLiBCZWF0YSBNYXJpYW5hIGRlIEplc3VzIE1lamlhLU1lamlhIHdhcyByZWxlYXNlZCBmcm9tIGN1c3RvZHkgd2hpbGUgaGVyIGFzeWx1bSBjYXNlIGlzIHBlbmRpbmcgYW5kIHRoaW5rcyBoZXIgc29uLCBEYXJ3aW4sIG1pZ2h0IGJlIGluIGEgc2hlbHRlciBpbiBBcml6b25hLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgb25seSBnb3QgdG8gdGFsayB0byBoaW0gb25jZSBhbmQgaGUgc291bmRlZCBzbyBzYWQuIE15IHNvbiBuZXZlciB1c2VkIHRvIHNvdW5kIGxpa2UgdGhhdCwgaGUgd2FzIHN1Y2ggYSBkeW5hbWljIGJveSwmIzgyMjE7IE1lamlhLU1lamlhIHNhaWQgYXMgc2hlIHdlcHQuICYjODIyMDtJIGNhbGwgYW5kIGNhbGwgYW5kIG5vIG9uZSB3aWxsIHRlbGwgbWUgd2hlcmUgaGUgaXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Db2xsZWVuIExvbmcgY29udHJpYnV0ZWQgZnJvbSBOZXcgWW9yay48L3A+Cg==