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National news briefs: Smoking hits new low; about 14 percent of U.S. adults light up
Published: June 19, 2018 - 12:08 AM
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