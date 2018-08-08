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12th Congressional District: Danny O’Connor narrows gap as GOP stews
Published: August 8, 2018 - 9:40 PM | Updated: August 8, 2018 - 9:41 PM
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By Jessica Wehrman and Jack Torry

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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