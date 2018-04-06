Baby delivered after pregnant woman is shot in head in Ohio

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TUFJJTkdGSUVMRCwgT0hJTzogQXV0aG9yaXRpZXMgaW4gd2VzdGVybiBPaGlvIHNheSBob3NwaXRhbCBzdGFmZmVycyBkZWxpdmVyZWQgYSBwcmVnbmFudCB3b21hbiYjODIxNztzIGJhYnkgYWZ0ZXIgdGhlIG1vdGhlciB3YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgaGVhZC48L3A+CjxwPlRoZSBTcHJpbmdmaWVsZCBOZXdzLVN1biByZXBvcnRzIHRoZSB3b21hbiB3aG8gd2FzIHNob3QgYW5kIGNyaXRpY2FsbHkgd291bmRlZCBpbiBTcHJpbmdmaWVsZCB3YXMgYXQgbGVhc3QgMzAgd2Vla3MgcHJlZ25hbnQuIFNoZSB3YXMgZmxvd24gdG8gTWlhbWkgVmFsbGV5IEhvc3BpdGFsIGluIERheXRvbiwgd2hlcmUgdGhlIGJhYnkgd2FzIGRlbGl2ZXJlZCBUaHVyc2RheSBuaWdodCBieSBjZXNhcmVhbiBzZWN0aW9uLjwvcD4KPHA+VGhlIGNvbmRpdGlvbnMgb2YgdGhlIHdvbWFuIGFuZCBiYWJ5IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYXZhaWxhYmxlIEZyaWRheS4gQSBob3NwaXRhbCBvZmZpY2lhbCBzYWlkIHNoZSBjb3VsZCBvbmx5IGNvbmZpcm0gdGhhdCB0aGUgd29tYW4sIExpbmRzZXkgTWFyc2gsIHdhcyB0aGVyZS48L3A+CjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhlIG1hbiBhcnJlc3RlZCBpbiB0aGUgc2hvb3RpbmcgaWRlbnRpZmllZCBoaW1zZWxmIGFzIHRoZSB3b21hbiYjODIxNztzIGJveWZyaWVuZCBhbmQgc2FpZCBoaXMgaGFuZGd1biBkaXNjaGFyZ2VkIGR1cmluZyBhbiBhbHRlcmNhdGlvbiB3aXRoIGhlci48L3A+CjxwPlRoZSBtYW4sIDI1LXllYXItb2xkIFRyYXZpcyBIeXBlcywgcmVtYWluZWQgamFpbGVkIEZyaWRheSBvbiBhIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGNoYXJnZS4gTm8gYXR0b3JuZXkgd2FzIGxpc3RlZCBmb3IgaGltLjwvcD4K