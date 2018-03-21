Board: Proposal to term-limit Ohio justices is 2 issues

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSU5DSU5OQVRJOiBBIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydCBoYXMgdXBoZWxkIGRpc21pc3NhbCBvZiBhIGxhd3N1aXQgb3ZlciBhIHByb3Bvc2VkIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGFtZW5kbWVudCBiYWxsb3QgaXNzdWUuPC9wPgo8cD5BIHRocmVlLWp1ZGdlIHBhbmVsIG9mIHRoZSA2dGggVS5TLiBDaXJjdWl0IENvdXJ0IG9mIEFwcGVhbHMgaW4gQ2luY2lubmF0aSBhZ3JlZWQgVHVlc2RheSB3aXRoIGEgbG93ZXIgY291cnQmIzgyMTc7cyBydWxpbmcgYWdhaW5zdCBhIGdyb3VwIHRoYXQgY2xhaW1lZCBpdHMgRmlyc3QgQW1lbmRtZW50IHJpZ2h0cyB3ZXJlIHZpb2xhdGVkIGJ5IGFuIE9oaW8gQmFsbG90IEJvYXJkIGRlY2lzaW9uLjwvcD4KPHA+VGhlIGJvYXJkIHNhaWQgaW4gMjAxNiB0aGF0IHRoZSBwcm9wb3NhbCB0byBpbXBvc2UgdGVybSBsaW1pdHMgb24gc3RhdGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBqdXN0aWNlcyBhbmQgcmVtb3ZlIHNwZWNpYWwgbGVnYWwgcHJvdGVjdGlvbnMgcHJvdmlkZWQgdG8gc3RhdGUgbGF3bWFrZXJzIGFuZCB0aGVpciBzdGFmZnMgcmVxdWlyZWQgdHdvIHNlcGFyYXRlIGJhbGxvdCBpc3N1ZXMuPC9wPgo8cD5QYXJ0IG9mIHRoZSBwcm9wb3NhbCB3b3VsZCBwcmVjbHVkZSBqdWRnZXMgd2hvIHNlcnZlZCBuaW5lIG9yIG1vcmUgY29uc2VjdXRpdmUgeWVhcnMgb24gdGhlIGNvdXJ0IGZyb20gYmVpbmcgcmUtZWxlY3RlZCBvciBhcHBvaW50ZWQuIEl0cyBzZWNvbmQgZWxlbWVudCB3b3VsZCBwcm92aWRlIHRoYXQgYWxsIHN0YXRlIGxhd3MgYXBwbHkgZXF1YWxseSB0byBtZW1iZXJzIGFuZCBlbXBsb3llZXMgb2YgdGhlIEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHkuPC9wPgo=