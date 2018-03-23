Deputy won’t be charged in shooting of news photographer

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNheSBubyBjaGFyZ2VzIHdpbGwgYmUgZmlsZWQgYWdhaW5zdCBhbiBPaGlvIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkgd2hvIHNob3QgYSBuZXdzIHBob3RvZ3JhcGhlciBzZXR0aW5nIHVwIHRvIHBob3RvZ3JhcGggYSB0cmFmZmljIHN0b3AuPC9wPgo8cD5DbGFyayBDb3VudHkgRGVwdXR5IEphY29iIFNoYXcgc2FpZCBoZSBtaXN0b29rIHBob3RvZ3JhcGhlciBBbmRyZXcgR3JpbW0mIzgyMTc7cyBjYW1lcmEgZm9yIGEgZ3VuIHdoZW4gaGUgc2hvdCBoaW0gdHdpY2UsIG9uY2UgaW4gdGhlIHNpZGUgYW5kIG9uY2UgaW4gdGhlIHNob3VsZGVyLCBsYXN0IHllYXIgaW4gTmV3IENhcmxpc2xlLCBhYm91dCA2MCBtaWxlcyB3ZXN0IG9mIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+SmlsbCBEZWwgR3JlY28sIE9oaW8gQnVyZWF1IG9mIENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gc3Bva2Vzd29tYW4sIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgZ3JhbmQganVyb3JzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBmaW5kIHByb2JhYmxlIGNhdXNlIHRvIGluZGljdCBTaGF3LjwvcD4KPHA+VGhlIENsYXJrIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGlzIGNvbmR1Y3RpbmcgYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgcmV2aWV3LjwvcD4K