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Detention for man accused of selling gun used to kill police
Published: February 14, 2018 - 8:28 PM | Updated: February 14, 2018 - 9:03 PM
By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press
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