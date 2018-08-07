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Family of slain Orrville man sues Cabela’s for selling gun to killer
Published: August 7, 2018 - 9:06 PM | Updated: August 7, 2018 - 9:47 PM

By Jack Rooney

The Wooster Daily Record
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