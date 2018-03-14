Federal judge blocks Ohio ban on abortions based on Down syndrome diagnosis

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogQSBzdGF0ZSBsYXcgdGhhdCBwcm9oaWJpdHMgZG9jdG9ycyBmcm9tIHBlcmZvcm1pbmcgYWJvcnRpb25zIGJhc2VkIG9uIGEgZGlhZ25vc2lzIG9mIERvd24gc3luZHJvbWUgd2FzIHBsYWNlZCBvbiBob2xkIGJ5IGEgZmVkZXJhbCBqdWRnZSBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPgo8cD5KdWRnZSBUaW1vdGh5IEJsYWNrIHNhaWQgdGhlIGxhdyYjODIxNztzIG9wcG9uZW50cyBhcmUgJiM4MjIwO2hpZ2hseSBsaWtlbHkmIzgyMjE7IHRvIHN1Y2NlZWQgaW4gYXJndWluZyB0aGUgbGF3IGlzIHVuY29uc3RpdHV0aW9uYWwgYmVjYXVzZSAmIzgyMjA7ZmVkZXJhbCBsYXcgaXMgY3J5c3RhbCBjbGVhciYjODIyMTsgdGhhdCBhIHN0YXRlIGNhbiYjODIxNzt0IGxpbWl0IGEgd29tYW4mIzgyMTc7cyByaWdodCB0byB0ZXJtaW5hdGUgYSBwcmVnbmFuY3kgYmVmb3JlIHZpYWJpbGl0eS4gSGlzIHJ1bGluZyBtZWFucyB0aGUgbGF3IHdvbiYjODIxNzt0IHRha2UgZWZmZWN0IG5leHQgd2VlaywgYXMgc2NoZWR1bGVkLCB3aGlsZSB0aGUgbGl0aWdhdGlvbiBwcm9jZWVkcy48L3A+CjxwPkEgbGVnYWwgZGlyZWN0b3IgZm9yIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5pb24gb2YgT2hpbywgRnJlZGEgTGV2ZW5zb24sIHNhaWQgdGhlIGp1ZGdlIGFjdGVkIGFwcHJvcHJpYXRlbHkgYWdhaW5zdCAmIzgyMjA7YSB0aGlubHktdmVpbGVkIGF0dGVtcHQgdG8gY3JpbWluYWxpemUgYWJvcnRpb24uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIEFDTFUgYW5kIFBsYW5uZWQgUGFyZW50aG9vZCBmaWxlZCB0aGUgbGVnYWwgY2hhbGxlbmdlIGxhc3QgbW9udGggYWdhaW5zdCB0aGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCwgdGhlIHN0YXRlIG1lZGljYWwgYm9hcmQgYW5kIGNvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBvbiBiZWhhbGYgb2YgUHJldGVybSBpbiBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIG90aGVyIGFib3J0aW9uIHByb3ZpZGVycy4gVGhleSBzb3VnaHQgdGhlIHRlbXBvcmFyeSBpbmp1bmN0aW9uIGdyYW50ZWQgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBhIHBlcm1hbmVudCBzdGF5IG9mIHRoZSBsYXcuPC9wPgo8cD5PaGlvIFJpZ2h0IHRvIExpZmUsIGFuIGFudGktYWJvcnRpb24gZ3JvdXAgdGhhdCBjaGFtcGlvbmVkIHRoZSBsYXcsIGNyaXRpY2l6ZWQgdGhlIGp1ZGdlJiM4MjE3O3MgcnVsaW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSB0cmFnZWR5IHRoYXQgdGhlIGNvdXJ0IHByaW9yaXRpemVkIGFib3J0aW9uLW9uLWRlbWFuZCBvdmVyIHNwZWNpYWwgbmVlZHMgY2hpbGRyZW4sJiM4MjIxOyBncm91cCBwcmVzaWRlbnQgTWlrZSBHb25pZGFraXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO091ciBwcm8tbGlmZSBsYXcgc2ltcGx5IGVuc3VyZWQgdGhhdCBPaGlvYW5zIHdpdGggRG93biBzeW5kcm9tZSB3b3VsZCBiZSBwcm90ZWN0ZWQgYWdhaW5zdCBsZXRoYWwgZGlzY3JpbWluYXRpb24uIFVuZm9ydHVuYXRlbHksIHRoZSBBQ0xVIGFuZCB0aGUgYWJvcnRpb24gaW5kdXN0cnkgY2FsbG91c2x5IGRpc3JlZ2FyZGVkIHRoZXNlIE9oaW9hbnMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGxhdywgc2lnbmVkIGJ5IFJlcHVibGljYW4gR292LiBKb2huIEthc2ljaCBpbiBEZWNlbWJlciwgbWFrZXMgaXQgYSBjcmltZSBmb3IgYSBkb2N0b3IgdG8gdGVybWluYXRlIGEgcHJlZ25hbmN5IGJhc2VkIG9uIGtub3dsZWRnZSBvZiBEb3duIHN5bmRyb21lLCBhIGdlbmV0aWMgYWJub3JtYWxpdHkgdGhhdCBjYXVzZXMgZGV2ZWxvcG1lbnRhbCBkZWxheXMgYW5kIG1lZGljYWwgY29uZGl0aW9ucyBzdWNoIGFzIGhlYXJ0IGRlZmVjdHMgYW5kIHJlc3BpcmF0b3J5IGFuZCBoZWFyaW5nIHByb2JsZW1zLjwvcD4KPHA+U3BlY2lmaWNhbGx5LCBpdCBtYWtlcyBwZXJmb3JtaW5nIGFuIGFib3J0aW9uIGluIHN1Y2ggY2FzZXMgYSBmZWxvbnkgYW5kIHJlcXVpcmVzIHRoZSBzdGF0ZSBtZWRpY2FsIGJvYXJkIHRvIHJldm9rZSB0aGUgcGh5c2ljaWFuJiM4MjE3O3MgbGljZW5zZSB1cG9uIGNvbnZpY3Rpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IG9mIFBsYW5uZWQgUGFyZW50aG9vZCBTb3V0aHdlc3QgT2hpbywgSmVycnkgTGF3c29uLCBzYWlkIHRoZSBsYXcgJiM4MjIwO2lzIGFib3V0IHJlc3RyaWN0aW5nIGFib3J0aW9uLCBwbGFpbiBhbmQgc2ltcGxlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgcGF0aWVudC1kb2N0b3IgcmVsYXRpb25zaGlwIGlzIGNyaXRpY2FsLCYjODIyMTsgTGF3c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtBIHdvbWFuIHNob3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIHRydXN0IGhlciBwaHlzaWNpYW5zIGFuZCBoYXZlIGNvbmZpZGVudGlhbCBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggdGhlbSB3aXRob3V0IHdvcnJ5aW5nIGFib3V0IGdvdmVybm1lbnQgaW50ZXJmZXJlbmNlLiYjODIyMTs8L3A+Cg==