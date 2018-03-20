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Fire at Ohio apartments displaces 35 people; none hurt
Published: March 20, 2018 - 6:00 PM
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Associated Press
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