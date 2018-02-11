Golf cart service offers rides in downtown Cincinnati

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSU5DSU5OQVRJOiBBbiBlbnRyZXByZW5ldXJpYWwgQ2luY2lubmF0aSBCZW5nYWxzIGNoZWVybGVhZGVyIGFuZCBoZXIgaHVzYmFuZCBoYXZlIHRlZWQgb2ZmIG9uIGEgbmV3IHdheSBvZiBnZXR0aW5nIGFyb3VuZCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGRvd250b3duOiBnb2xmIGNhcnRzLjwvcD4KPHA+R0VTVCBDYXJ0cyBvZmZlcnMgcmlkZXMgb24gd2Vla2VuZCBuaWdodHMgdG8gYXR0cmFjdGlvbnMgc3VjaCBhcyByaXZlcmZyb250IHJlc3RhdXJhbnRzLCBhIGNhc2lubyBhbmQgb3RoZXIgZW50ZXJ0YWlubWVudCBzcG90cy4gQ28tZm91bmRlcnMgUGF0cmljayBhbmQgTGF1cmVuIER5ZSBoYXZlIHJvbGxlZCBvdXQgdGhlIHNlcnZpY2Ugc2xvd2x5LCB3aXRoIHBsYW5zIHRvIGV4cGFuZCBpbiB0aW1lIGZvciBDaW5jaW5uYXRpJiM4MjE3O3MgcG9wdWxhciBPcGVuaW5nIERheSBmZXN0aXZpdGllcyBpbiBsYXRlIE1hcmNoIHdoZW4gdGhlIFJlZHMgYmVnaW4gYmFzZWJhbGwgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+TG9uZyBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggcmV0aXJlbWVudCBjb21tdW5pdGllcywgZ29sZiBjYXJ0cyBhcmUgaW5jcmVhc2luZ2x5IGJlaW5nIHNlZW4gYXMgdXJiYW4gdHJhbnNpdCBvcHRpb25zLjwvcD4KPHA+U2VydmljZXMgc2ltaWxhciB0byBHRVNUIChHcmVlbiwgRWFzeSwgU2FmZSBUcmFuc3BvcnRhdGlvbikgYXJlIHJ1bm5pbmcgZnJvbSBBdWJ1cm4sIEFsYS4sIHRvIFRvbGVkby4gVGhleSBvZmZlciBlbnZpcm9ubWVudGFsbHkgZnJpZW5kbHkgcmlkZXMgYXQgbG93IHJhdGVzICYjODIxMjsgaW4gYWR2ZXJ0aXNpbmctc3BvbnNvcmVkIEdFU1QmIzgyMTc7cyBjYXNlLCBmb3IgZnJlZSAmIzgyMTI7IGF0IHNsb3cgc3BlZWRzIHN1aXRlZCBmb3Igc2lnaHRzZWVpbmcgb3IgbWluZ2xpbmcuIFBhdHJpY2sgbGlrZWQgdGhlIG9uZSBpbiBOYXNodmlsbGUsIGFuZCBoZSBzYXcgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgaW4gQ2luY2lubmF0aSB3aXRoIGl0cyByZXZpdGFsaXplZCBkb3dudG93biBhcmVhLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgd291bGQgYmUgZ3JlYXQgYW55d2hlcmUsJiM4MjIxOyBMYXVyZW4gRHllIHNhaWQgYXMgaGVyIGh1c2JhbmQgZHJvdmUgcGFzdCBDaW5jaW5uYXRpJiM4MjE3O3MgcmVjZW50bHkgcmVub3ZhdGVkIE11c2ljIEhhbGwuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGp1c3QgYSByZWFsbHkgZnVuIG1vZGUgb2YgdHJhbnNwb3J0YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UHJpbmNlIHdhcyBzaW5naW5nIDxlbT5MaXR0bGUgUmVkIENvcnZldHRlIDwvZW0+aW4gdGhlIGJhY2tncm91bmQsIHBhcnQgb2YgdGhlICYjODIxNzs4MHMgbXVzaWMgbWl4IGFtb25nIHRoZSBjaG9pY2VzIHBhc3NlbmdlcnMgY2FuIG1ha2UgZm9yIHRoZWlyIHJpZGVzLjwvcD4KPHA+VGhlIHNlcnZpY2UgY29tZXMgYXMgcmVnaW9uYWwgbGVhZGVycyBoYXZlIGlkZW50aWZpZWQgaW1wcm92aW5nIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGFzIGEga2V5IHByaW9yaXR5LjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSBhcmVhIG9mZmljaWFscyBsYXN0IG1vbnRoIGFubm91bmNlZCBhIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggVWJlciB0byBjcmVhdGUgdGhlIENpbmNpbm5hdGkgTW9iaWxpdHkgTGFiLiBVYmVyIHdpbGwgc2hhcmUgdHJhbnNwb3J0YXRpb24gZGF0YSBhbmQgbGF1bmNoIHN0dWRpZXMgb2Ygc3VjaCBpc3N1ZXMgYXMgY3VyYnNpZGUgY29uZ2VzdGlvbiBhbmQgYnVzIHNlcnZpY2VzIGluIHRoZSBDaW5jaW5uYXRpLW5vcnRoZXJuIEtlbnR1Y2t5IHJlZ2lvbi48L3A+CjxwPkNpbmNpbm5hdGkgTWF5b3IgSm9obiBDcmFubGV5IHNhaWQgd29ya2luZyB3aXRoIFViZXIgaXMgYW4gZXhhbXBsZSBvZiBsb29raW5nIHRvIHRoZSBmdXR1cmUgZm9yIGJldHRlciB0cmFuc3BvcnRhdGlvbiBvcHRpb25zLjwvcD4KPHA+VGhlIER5ZXMsIHdobyBvcGVyYXRlIHRoZSBTY2VuZSBVbHRyYSBMb3VuZ2UgZG93bnRvd24sIGxhdW5jaGVkIEdFU1QganVzdCBiZWZvcmUgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cywgcmVseWluZyBtYWlubHkgb24gd29yZC1vZi1tb3V0aC4gQXR0ZW50aW9uIGdyZXcgcXVpY2tseSwgZXNwZWNpYWxseSBhcyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHN0cmVldGNhciBzeXN0ZW0gc3VmZmVyZWQgcmVwZWF0ZWQgc2h1dGRvd25zIGJlY2F1c2Ugb2YgY29sZCB3ZWF0aGVyIGFuZCBpY2UuPC9wPgo8cD5QYXRyaWNrIER5ZSBzYWlkIHRoZSBnb2xmIGNhcnRzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBtZWFudCB0byBjb21wZXRlIHdpdGggdGhlIHN0cmVldGNhciwgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgaGFkIGdvb2QgY29vcGVyYXRpb24gd2l0aCBjaXR5IGFkbWluaXN0cmF0b3JzIG9uIGdldHRpbmcgdGhlaXIgYnVzaW5lc3MgcnVubmluZy48L3A+CjxwPkhlIHNhaWQgdGhhdCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGF2ZXJhZ2VkIDMwMCB0byA1MDAgcGFzc2VuZ2VycyBhIG5pZ2h0IGFuZCB3aWxsIGJlZ2luIGRheXRpbWUgc2VydmljZSBvbiBPcGVuaW5nIERheSwgTWFyY2ggMjksIHdpdGggYSBjYXJ0IGZsZWV0IHVwIHRvIDEwIGZyb20gdGhlIGN1cnJlbnQgc2l4LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMganVzdCBvbmUgbW9yZSBwaWVjZSB0byBicmluZyBhbmQgZW50aWNlIHBlb3BsZSB0byBjb21lIHRvIGRvd250b3duIENpbmNpbm5hdGkgYW5kIGFub3RoZXIgdG9vbCB0aGF0IHBlb3BsZSBjYW4gdXNlIHRvIGdldCBhcm91bmQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4K