Group urges Ohio school boards to push for safety funding

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogVGhlIE9oaW8gU2Nob29sIEJvYXJkcyBBc3NvY2lhdGlvbiBpcyBhc2tpbmcgZGlzdHJpY3RzIHRvIGFkb3B0IGEgcmVzb2x1dGlvbiB0aGF0IGNhbGxzIHNjaG9vbCB2aW9sZW5jZSAmIzgyMjA7YW4gZXBpZGVtaWMmIzgyMjE7IGFuZCBhZHZvY2F0ZXMgZm9yIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHRvIHByaW9yaXRpemUgYW5kIGJldHRlciBmdW5kIHNjaG9vbCBzYWZldHkgZWZmb3J0cyBmb2xsb3dpbmcgdGhlIGRlYWRseSBzaG9vdGluZyBpbiBQYXJrbGFuZCwgRmxvcmlkYSwgbGFzdCBtb250aC48L3A+CjxwPlRoZSBkcmFmdCByZXNvbHV0aW9uIHNheXMgdGhhdCBzdHVkZW50cyBhbmQgdGVhY2hlcnMgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdG8gZmVhciBpbmp1cnkgb3IgZGVhdGggYXQgc2Nob29sLCBhbmQgdGhhdCBkaXN0cmljdHMgbmVlZCBoZWxwIHRvIHByZXZlbnQgc2Nob29sIHZpb2xlbmNlLjwvcD4KPHA+U2Nob29sIGJvYXJkcyB0aGF0IHBhc3MgdGhlIHJlc29sdXRpb24gd291bGQgYmUgdXJnaW5nIHN0YXRlIGFuZCBmZWRlcmFsIGxhd21ha2VycyB0byBiZXR0ZXIgZnVuZCBzY2hvb2wgc2FmZXR5IG1lYXN1cmVzLCBzY2hvb2wgZW1wbG95ZWUgdHJhaW5pbmcgb24gcmVzcG9uZGluZyB0byB2aW9sZW5jZSwgYW5kIGVuaGFuY2VkIG1lbnRhbCBoZWFsdGggc2VydmljZXMgYW5kIHN1YnN0YW5jZSBhYnVzZSB0cmVhdG1lbnQuIFRoZSByZXNvbHV0aW9uIGFsc28gd291bGQgdXJnZSBsYXdtYWtlcnMsIHRoZSBnb3Zlcm5vciBhbmQgdGhlIHByZXNpZGVudCB0byBiYWxhbmNlIHRoZSBzYWZldHkgb2Ygc3R1ZGVudHMgYW5kIHRlYWNoZXJzIHdpdGggY2l0aXplbnMmIzgyMTc7IHJpZ2h0IHRvIGhhdmUgZmlyZWFybXMuPC9wPgo=