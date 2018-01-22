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Groups rally to fight Ohio senator’s rival redistricting plan
Published: January 22, 2018 - 8:28 PM | Updated: January 22, 2018 - 11:39 PM
By Julie Carr Smyth
Associated Press
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