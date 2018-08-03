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Homeless forced to leave Cincinnati camp but vow to return
Published: August 3, 2018 - 8:52 PM
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By Angie Wang

Associated Press

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