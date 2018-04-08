ID of WWII gunner’s remains leads to funeral after 73 years

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GSU5ETEFZOiBBIGd1bm5lciB3aG9zZSBwbGFuZSBjcmFzaGVkIGluIHRoZSBQYWNpZmljIE9jZWFuIGR1cmluZyBXb3JsZCBXYXIgSUkgd2FzIGhvbm9yZWQgYXQgYSBmdW5lcmFsIDczIHllYXJzIGxhdGVyIG9uIFNhdHVyZGF5LCBhZnRlciBoaXMgcmVtYWlucyB3ZXJlIGZpbmFsbHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgcmV0dXJuZWQgdG8gaGlzIHNpc3RlciBpbiBPaGlvLjwvcD4KPHA+TmF2eSBSZXNlcnZlIEF2aWF0aW9uIE9yZG5hbmNlbWFuIDJuZCBDbGFzcyBPcmEgU2hhcm5pbmdob3VzZSBKci4gd2FzIGJ1cmllZCB3aXRoIGZ1bGwgbWlsaXRhcnkgaG9ub3JzIGFmdGVyIGEgc21hbGwgZnVuZXJhbCBpbiBGaW5kbGF5LCB3aGVyZSBoaXMgODQteWVhci1vbGQgc2lzdGVyLCBKb2FuIFN0b3VnaCwgbGl2ZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Rm9yIHVzLCB0aGlzIGlzIG91ciBjbG9zdXJlOiB0byBrbm93IHRoYXQgaGUgZGllZCB0aGF0IGRheSwgYnV0IG5vdCBhbG9uZSwgYW5kIG5vdyBoaXMgYm9keSBpcyBzYWZlbHkgZGVwb3NpdGVkIGF0IGhvbWUgd2l0aCB1cywmIzgyMjE7IEplcmVteSBTaGFybmluZ2hvdXNlIHNhaWQgb2YgaGlzIGdyZWF0LXVuY2xlLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBibGVzc2VkIHdpdGggY2xvc3VyZSwgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgbm90IGV2ZXJ5b25lIGdldHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SXQgd2FzIGFuIGV4cGVyaWVuY2UgU3RvdWdoIG5ldmVyIGFudGljaXBhdGVkIGhhdmluZy48L3A+CjxwPlNoZSB3YXMgMTEgd2hlbiBoZXIgMjIteWVhci1vbGQgYnJvdGhlciB3ZW50IG1pc3NpbmcgaW4gYWN0aW9uIGluIDE5NDQuIFRoZSBmYW1pbHkgbmV2ZXIgaGFkIGEgZnVuZXJhbCBpbiB0aGUgZGVjYWRlcyB0aGF0IGZvbGxvd2VkIGJlY2F1c2UgdGhlaXIgbW90aGVyIGFsd2F5cyBob3BlZCBTaGFybmluZ2hvdXNlIG1pZ2h0IHJldHVybiwgU3RvdWdoIHRvbGQgVGhlIChUb2xlZG8pIEJsYWRlLjwvcD4KPHA+Tm93IGhlIGhhcyBiZWVuIGJ1cmllZCBuZXh0IHRvIGhpcyBwYXJlbnRzIGF0IFdlYXZlciBDZW1ldGVyeSBpbiBXb29kIENvdW50eS48L3A+CjxwPkpvaG4gSGFtbWFuLCBhIHRvd25zaGlwIHNleHRvbiB3aG8gaGFzIGxvbmcgbW93ZWQgYWxvbmcgdGhlIGZhbWlseSBwbG90IHdoZXJlIGEgc21hbGwgbWVtb3JpYWwgaG9ub3JlZCBTaGFybmluZ2hvdXNlJiM4MjE3O3MgbWVtb3J5LCBzYWlkIGhlIG5ldmVyIGltYWdpbmVkIGhlJiM4MjE3O2QgZXZlciBnZXQgdG8gYmUgcGFydCBvZiBidXJ5aW5nIHRoZSBzZXJ2aWNlbWFuLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcXVpdGUgYW4gaG9ub3IgdG8gYmUgYWJsZSB0byBkbyB0aGF0LCYjODIyMTsgSGFtbWFuIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BbHNvIG9uIGhhbmQgZm9yIHRoZSBtZW1vcmlhbCBzZXJ2aWNlIHdlcmUgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgcmVjb3ZlcnkgdGVhbSB0aGF0IGZvdW5kIHRoZSBkb3duZWQgcGxhbmUuPC9wPgo8cD5UaGUgcmVtYWlucyBvZiBTaGFybmluZ2hvdXNlIGFuZCBhIHJhZGlvbWFuIHdlcmUgcmVjb3ZlcmVkIGZyb20gdGhlaXIgdG9ycGVkbyBib21iZXIgaW4gMjAxNCBuZWFyIHRoZSBSZXB1YmxpYyBvZiBQYWxhdS4gRE5BIHRlc3RpbmcgaGVscGVkIGlkZW50aWZ5IHRoZSBzYWlsb3JzJiM4MjE3OyByZW1haW5zLjwvcD4KPHA+U3RvdWdoIHNhaWQgc2hlIHdhcyBzdHVubmVkIHdoZW4gdGhlIFUuUy4gTmF2eSB0b2xkIGhlciBsYXN0IEF1Z3VzdCBoZXIgYnJvdGhlciYjODIxNztzIHJlbWFpbnMgd2VyZSBpZGVudGlmaWVkIGFuZCB3b3VsZCBiZSByZXR1cm5lZC48L3A+CjxwPlNoZSBzYWlkIFNhdHVyZGF5IHdhcyBhbiBlbW90aW9uYWwgZGF5LCB0aG91Z2ggbW9yZSBjZWxlYnJhdG9yeSB0aGFuIHNhZC48L3A+Cg==