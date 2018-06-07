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Immigrant says U.S. agents seized life savings at airport
Published: June 7, 2018 - 9:15 AM
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John Seewer

Associated Press

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