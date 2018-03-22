Judges and Ohio prison system at odds over bed reduction plan

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Published: March 22, 2018 - 9:15 PM
By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press
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Akron Dish: Blue Door tweaks menu and service; dine out on Easter; Hamburger Fest hiatus, etc.
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Falling concrete causes immediate closure of Akron Childrens Locust parking deck; here are the alternatives
Speeders beware: Akron police are upping patrols