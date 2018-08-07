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Keeping her voice alive — Wooster man helps keep the Timi Yuro fan base growing
Published: August 7, 2018 - 11:15 AM
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By Tami Mosser

Daily Record staff writer
GateHouse Media Ohio

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