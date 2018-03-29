Man charged in slaying of girlfriend found in garbage can

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHNlYXJjaGluZyBmb3IgYSBtYW4gd2FudGVkIGluIHRoZSBzbGF5aW5nIG9mIGEgd29tYW4gd2hvc2UgYm9keSB3YXMgZm91bmQgaW4gYSBnYXJiYWdlIGNhbiBhdCBhIHZhY2FudCBob3VzZSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyBwb2xpY2Ugc2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IDM1LXllYXItb2xkIFlhcGhldCBCcmFkbGV5IGhhcyBiZWVuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhZ2dyYXZhdGVkIG11cmRlciwgZ3Jvc3MgYWJ1c2Ugb2YgYSBjb3Jwc2UgYW5kIHRhbXBlcmluZyB3aXRoIGV2aWRlbmNlLjwvcD4KPHA+SGlzIGV4LWdpcmxmcmllbmQmIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBsYXN0IHdlZWsgaW4gQ2xldmVsYW5kLiBUaGUgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IE1lZGljYWwgRXhhbWluZXIgc2F5cyAzMS15ZWFyLW9sZCBNaXJpYW0gSm9obnNvbiBkaWVkIGZyb20gYSBndW5zaG90IHdvdW5kIHRvIHRoZSBoZWFkIGFuZCBzdGFiIHdvdW5kcy48L3A+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9DbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+Q2xldmVsYW5kLmNvbTwvYT4gcmVwb3J0cyBjb3VydCByZWNvcmRzIHNob3cgQnJhZGxleSBoYXMgdHdpY2UgYmVlbiBzZW50IHRvIHByaXNvbiBmb3IgYXNzYXVsdGluZyBKb2huc29uLjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgcG9saWNlIHNheSAyNC15ZWFyLW9sZCBDYWx2aW4gWW91bmcsIG9mIENsZXZlbGFuZCwgaGFzIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQgb24gYWJ1c2Ugb2YgYSBjb3Jwc2UgYW5kIG90aGVyIGNoYXJnZXMgaW4gSm9obnNvbiYjODIxNztzIHNsYXlpbmcuIEl0IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGJlIGRldGVybWluZWQgd2hldGhlciBoZSBoYXMgYW4gYXR0b3JuZXkuPC9wPgo=