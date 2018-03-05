NRA: Former Ohio attorney general who spoke out is ‘desperate’

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogQSBEZW1vY3JhdCB3aG8gaGVscGVkIG92ZXJ0dXJuIGxvY2FsIGFzc2F1bHQgd2VhcG9ucyBiYW5zIGFzIGEgc3RhdGUgbGF3bWFrZXIgYW5kIGJlZm9yZSBiZWluZyBvdXN0ZWQgYXMgT2hpbyYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgc2FpZCBpbiBhIGNvbHVtbiBwdWJsaXNoZWQgU3VuZGF5IHRoYXQgaGUgJiM4MjIwO3dhcyBpbiB0aGUgcG9ja2V0IG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBSaWZsZSBBc3NvY2lhdGlvbiYjODIyMTsgdG8gcHJvdGVjdCBoaXMgcG9saXRpY2FsIGNhcmVlciBhbmQgbm93IHJlZ3JldHMgaXQuPC9wPgo8cD5NYXJjIERhbm4gdXNlZCBoaXMgYmx1bnQgYWRtaXNzaW9uIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9DbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+Q2xldmVsYW5kLmNvbTwvYT4gdG8gdXJnZSBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyB0byBsaXZlIGJ5IHRoZWlyIHByaW5jaXBsZXMgYXMgdGhlIGNvdW50cnkgZGViYXRlcyBndW4gY29udHJvbCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIEZsb3JpZGEgc2Nob29sIHNob290aW5nIEZlYi4gMTQgdGhhdCBraWxsZWQgMTcgcGVvcGxlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBOUkEmIzgyMTc7cyBmaW5lbHkgdHVuZWQgcHJvcGFnYW5kYSBvcGVyYXRpb24sIGZ1bmRlZCBieSB0aGUgbWFudWZhY3R1cmVycyBvZiBhc3NhdWx0IHdlYXBvbnMgdXNlZCBpbiBtYXNzIHNob290aW5nIGFmdGVyIG1hc3Mgc2hvb3RpbmcsIGNvbnZpbmNlZCBtZSBhbmQgaHVuZHJlZHMgb2Ygb2ZmaWNlaG9sZGVycyBhbmQgY2FuZGlkYXRlcyB0aGF0IGV2ZW4gdGFsa2luZyBhYm91dCBndW4gc2FmZXR5IHdvdWxkIGVuZCB0aGVpciBwb2xpdGljYWwgY2FyZWVycyBhcyBxdWlja2x5IGFzIGEgbGVnYWxseSBhY3F1aXJlZCBBUi0xNSBzbnVmZmVkIG91dCBsaXZlcyBsYXN0IFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIERheSwmIzgyMjE7IERhbm4gd3JvdGUuICYjODIyMDtUaGUgdGhyZWF0IHdvcmtlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5EYW5uIHNhaWQgaGUgbWFkZSAmIzgyMjA7YSBkZXZpbCYjODIxNztzIGJhcmdhaW4mIzgyMjE7IHRvIGFkb3B0IHByby1ndW4gcG9zaXRpb25zIHRoYXQgbWFkZSBoaW0gdW5jb21mb3J0YWJsZSBpbiBvcmRlciB0byBzdGF5IGluIG9mZmljZSBhbmQgZG8gdGhlIG90aGVyIHdvcmsgaGUgdmlld2VkIGFzIGltcG9ydGFudC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmFyZ2FpbiBwYWlkIG9mZi4gSSB3YXMgcmUtZWxlY3RlZCB0byB0aGUgc3RhdGUgc2VuYXRlIGFuZCB3b24gYW4gdXBzZXQgdmljdG9yeSB0byBiZWNvbWUgT2hpbyYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgaW4gbGFyZ2UgcGFydCBiZWNhdXNlIHRoZSBOUkEgYW5kIEJ1Y2tleWUgRmlyZWFybXMgaGFkICYjODIxNjtlZHVjYXRlZCYjODIxNzsgcHJvLWd1biB2b3RlcnMgYWJvdXQgbXkgdW53YXZlcmluZyBjb21taXRtZW50IHRvIHRoZSBTZWNvbmQgQW1lbmRtZW50LCYjODIyMTsgaGUgd3JvdGUuICYjODIyMDtJIHNvb24gbGVhcm5lZCBob3dldmVyLCB0aGF0IGluIG1ha2luZyBhIGRlYWwgd2l0aCB0aGUgZGV2aWwgdG8gYWR2YW5jZSBteSBwb2xpdGljYWwgY2FyZWVyLCBJIGhhZCBhYmFuZG9uZWQgbXkgcHJpbmNpcGxlcyBhbmQgc29sZCBteSBzb3VsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkRhbm4gc2FpZCBoZSBzdXBwb3J0ZWQgbGVnaXNsYXRpb24gYXMgYSBzdGF0ZSBzZW5hdG9yIHRoYXQgb3ZlcnR1cm5lZCBhc3NhdWx0IHdlYXBvbnMgYmFucyBpbiBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIG90aGVyIGNpdGllcywgam9pbmVkIFJlcHVibGljYW5zIHRvIG92ZXJ0dXJuIEdPUCBHb3YuIEJvYiBUYWZ0JiM4MjE3O3MgdmV0byBvZiB0aGUgbWVhc3VyZSwgYW5kIHRoZW4gJiM4MjIwO2FzIE9oaW8gYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCwgSSBmb3VnaHQgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgbGVhZGVycyB3aGVuIHRoZXkgc3VlZCB0byBvdmVydHVybiB0aGUgbGF3IGFuZCByZWluc3RhdGUgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBiYW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGlzIGNvbHVtbiBjb21lcyBhIGRlY2FkZSBhZnRlciBoZSBsZWZ0IHBvbGl0aWNhbCBvZmZpY2UgZm9sbG93aW5nIGEgc2V4dWFsIGhhcmFzc21lbnQgc2NhbmRhbCBpbnZvbHZpbmcgb3RoZXJzIGF0IHRoZSBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLiBIZSBjdXJyZW50bHkgd29ya3MgaW4gcHJpdmF0ZSBwcmFjdGljZS48L3A+CjxwPkFuIE5SQSBzcG9rZXN3b21hbiBkaXNtaXNzZWQgRGFubiYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudHMgYXMgJiM4MjIwO2EgZGVzcGVyYXRlIGF0dGVudGlvbi1zZWVraW5nIHBsb3kgYnkgYSBoYXMtYmVlbiBwb2xpdGljaWFuJiM4MjIxOyB3aG8mIzgyMTc7cyBiZWVuIG91dCBvZiBvZmZpY2UgZm9yIDEwIHllYXJzIGFuZCBsZWZ0IGFtaWQgc2NhbmRhbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPaGlvYW5zIHN1cHBvcnQgdGhlIFNlY29uZCBBbWVuZG1lbnQgYW5kIHZvdGUgb24gdGhlIGlzc3VlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKZW5uaWZlciBCYWtlciwgb2YgdGhlIE5SQSYjODIxNztzIEluc3RpdHV0ZSBmb3IgTGVnaXNsYXRpdmUgQWN0aW9uLiAmIzgyMjA7TlJBIHJhdGluZ3MgYXJlIGltcG9ydGFudCB0byB2b3RlcnMgd2hvIHdhbnQgdG8ga25vdyB3aGVyZSB0aGVpciBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyBzdGFuZCBvbiBwcm90ZWN0aW5nIHRoZWlyIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHJpZ2h0IHRvIHNlbGYtZGVmZW5zZSBiZWZvcmUgdGhleSBoZWFkIHRvIHRoZSBwb2xscy4gQSBmYWN0IHRoYXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGxvc3Qgb24gTWFyYyBEYW5uIGJlZm9yZSBoZSB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHJlc2lnbiBoaXMgcG9zaXRpb24gYXMgQUcgYW1pZCBhIHNleHVhbCBoYXJhc3NtZW50IHNjYW5kYWwgaW52b2x2aW5nIGhpcyBvd24gZXh0cmFtYXJpdGFsIGFmZmFpci4mIzgyMjE7PC9wPgo=