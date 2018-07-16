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Ohio lawmakers from both parties stunned by Trump’s Helsinki remarks
Published: July 16, 2018 - 8:56 PM

By Jack Torry

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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