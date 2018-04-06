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Ohio man trying to rescue his dog drowns in river; pet survives
Published: April 6, 2018 - 2:04 PM
Associated Press
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