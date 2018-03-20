Ohio prosecutors: Don’t overturn Amish leader’s hair-cutting case

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DTEVWRUxBTkQ6IFRoZSBsZWFkZXIgb2YgYSBicmVha2F3YXkgQW1pc2ggZ3JvdXAgaW4gT2hpbyBjb252aWN0ZWQgaW4gaGFpci0gYW5kIGJlYXJkLWN1dHRpbmcgYXR0YWNrcyBpcyBwdXNoaW5nIHRvIGdldCBoaXMgc2VudGVuY2Ugb3ZlcnR1cm5lZCB1c2luZyBhcmd1bWVudHMgYWxyZWFkeSBjb25zaWRlcmVkIGFuZCByZWplY3RlZCBpbiBjb3VydC48L3A+CjxwPkFuIGF0dG9ybmV5IGZvciA3Mi15ZWFyLW9sZCBTYW11ZWwgTXVsbGV0IFNyLiBhcmd1ZXMgdGhhdCBoaXMgcHJldmlvdXMgbGF3eWVyIG1hZGUgbWlzdGFrZXMgZHVyaW5nIHRyaWFsIGFuZCBpbiBwcmlvciBhcHBlYWxzLCBhbmQgdGhlIHByZXZpb3VzIGxhd3llciBoYXMgc2FpZCB0aGF0IGluIGNvdXJ0IGZpbGluZ3MuPC9wPgo8cD5GZWRlcmFsIHByb3NlY3V0b3JzIHNheSBhIGp1ZGdlIHNob3VsZCB0dXJuIGRvd24gdGhlIHJlcXVlc3QuIFRoZXkgc2F5IHRoZSBjYXNlIHJlY29yZCBzaG93cyBNdWxsZXQgaGFkIGVmZmVjdGl2ZSBsZWdhbCByZXByZXNlbnRhdGlvbiBkdXJpbmcgaGlzIHRyaWFsIGFuZCBhcHBlYWxzIGFuZCB0aGF0IGFueSBhbGxlZ2VkIGVycm9ycyBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGluZGVyIGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIGdldCBhY3F1aXR0YWxzLiBUaGV5IG5vdGVkIGhpcyBjb252aWN0aW9ucyBmb3Igc2V2ZXJhbCBhc3NhdWx0cyB3ZXJlIGVyYXNlZCBkdXJpbmcgYSBwcmV2aW91cyBhcHBlYWwuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2VyZSBubyBlcnJvcnMsIGxldCBhbG9uZSBhbiBhY2N1bXVsYXRpb24gb2YgZXJyb3JzIHNvIGVncmVnaW91cyB0aGF0IE11bGxldCB3YXMgc29tZWhvdyBkZXByaXZlZCBvZiBkdWUgcHJvY2VzcywmIzgyMjE7IEFzc2lzdGFudCBVLlMuIEF0dG9ybmV5IEJyaWRnZXQgQnJlbm5hbiB3cm90ZSBpbiB0aGUgbGF0ZXN0IGZpbGluZyBNb25kYXkuPC9wPgo8cD5EZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5cyBhcmd1ZWQgdGhlIGhhaXItY3V0dGluZyBhdHRhY2tzIHN0ZW1tZWQgZnJvbSBmYW1pbHkgZGlzcHV0ZXMuIFByb3NlY3V0b3JzIGNvbnRlbmRlZCB0aGUgbW90aXZlIHdhcyByZWxpZ2lvdXMsIGFzIGhhaXIgYW5kIGJlYXJkcyBoYXZlIHNwaXJpdHVhbCBzaWduaWZpY2FuY2UgaW4gdGhlIEFtaXNoIGZhaXRoLjwvcD4KPHA+TXVsbGV0LCB3aG8gaXMgc2VydmluZyBhbiAxMS15ZWFyIHNlbnRlbmNlLCBsZWQgYW4gQW1pc2ggZ3JvdXAgaW4gdGhlIGVhc3Rlcm4gT2hpbyBjb21tdW5pdHkgb2YgQmVyZ2hvbHogbmVhciB0aGUgV2VzdCBWaXJnaW5pYSBwYW5oYW5kbGUuIE9mIHRoZSAxNiBBbWlzaCBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyBjb252aWN0ZWQgaW4gdGhlIGNhc2UsIG9ubHkgTXVsbGV0IHJlbWFpbnMgaW1wcmlzb25lZC48L3A+CjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQgc29tZSBvZiB0aGUgdmljdGltcyBpbiB0aGUgMjAxMSBhdHRhY2tzIHdlcmUgYXdha2VuZWQgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgbmlnaHQgYW5kIHJlc3RyYWluZWQgYXMgb3RoZXJzIGN1dCB0aGVpciBoYWlyIGFuZCBiZWFyZHMuIE11bGxldCB3YXNuJiM4MjE3O3QgcHJlc2VudCBmb3IgdGhlIGF0dGFja3MgYnV0IHdhcyBhY2N1c2VkIG9mIG9yY2hlc3RyYXRpbmcgdGhlbS48L3A+CjxwPkFuIGFwcGVhbHMgY291cnQgZGlzbWlzc2VkIGhhdGUtY3JpbWVzIGNvbnZpY3Rpb25zIGZvciB0aGUgZGVmZW5kYW50cyBiZWNhdXNlIG9mIGFuIGlzc3VlIHdpdGgganVyeSBpbnN0cnVjdGlvbnMuIFRoZXkgd2VyZSByZXNlbnRlbmNlZCBvbiByZW1haW5pbmcgY2hhcmdlcywgbWFpbmx5IGNvbnNwaXJhY3kgdG8gb2JzdHJ1Y3QganVzdGljZSwgdGhvdWdoIGhhbGYgYWxyZWFkeSBoYWQgc2VydmVkIHRoZWlyIHNlbnRlbmNlcyBieSB0aGF0IHBvaW50LjwvcD4KPHA+VGhlIFUuUy4gU3VwcmVtZSBDb3VydCBkZWNpZGVkIGxhc3QgeWVhciBub3QgdG8gcmV2aWV3IGFuIGFwcGVhbCBicm91Z2h0IGJ5IE11bGxldCYjODIxNztzIGxhd3llcnMgdGhhdCBjaGFsbGVuZ2VkIHRoZSBjb25zdGl0dXRpb25hbGl0eSBvZiB0aGUgZmVkZXJhbCBoYXRlIGNyaW1lcyBsYXcuPC9wPgo=