Ohio school shooting survivor: Honor Florida victims nonpolitically

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XRVNUIExJQkVSVFksIE9ISU86IEFuIE9oaW8gdGVlbmFnZXIgd291bmRlZCBpbiBhIHNjaG9vbCBzaG9vdGluZyBsYXN0IHllYXIgc2F5cyBoZSB0aGlua3MgaXQmIzgyMTc7cyBkaXNyZXNwZWN0ZnVsIHRvIHZpY3RpbXMgb2YgdGhlIEZlYnJ1YXJ5IG1hc3NhY3JlIGluIFBhcmtsYW5kLCBGbG9yaWRhLCB0byB1c2UgdGhhdCB0cmFnZWR5IHRvIGZ1cnRoZXIgYSBwYXJ0aWN1bGFyIHBvbGl0aWNhbCBhZ2VuZGEuPC9wPgo8cD5XZXN0IExpYmVydHktU2FsZW0gc3R1ZGVudCBMb2dhbiBDb2xlIHNhaWQgaW4gYSBGYWNlYm9vayB2aWRlbyBoZSB3b24mIzgyMTc7dCBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiB0aGUgV2VkbmVzZGF5IHN0dWRlbnQgd2Fsa291dHMgcHJvbW90ZWQgYnkgb3JnYW5pemVycyBvZiB0aGUgV29tZW4mIzgyMTc7cyBNYXJjaC48L3A+CjxwPkhlIHNheXMgdGhlIHdhbGtvdXRzIGFyZSBvdmVyc2ltcGxpZnlpbmcgdGhlIHByb2JsZW0gb2Ygc2Nob29sIHZpb2xlbmNlIGJ5IGFkdm9jYXRpbmcgbW9yZSBndW4gY29udHJvbCBhcyB0aGUgc29sdXRpb24uPC9wPgo8cD5Db2xlIHNheXMgaXQmIzgyMTc7cyBiZXR0ZXIgdG8gaG9ub3IgdGhlIFBhcmtsYW5kIHZpY3RpbXMgaW4gYSBub25wb2xpdGljYWwgd2F5LiBIZSBpcyBpbnZpdGluZyBjbGFzc21hdGVzIHRvIGpvaW4gaGltIGluIGRvaW5nIHRoYXQgdGhyb3VnaCBhIFdlZG5lc2RheSBtZW1vcmlhbCBzZXJ2aWNlIGF0IGhpcyBzY2hvb2wuPC9wPgo8cD5UaGUgdGVlbiBhY2N1c2VkIG9mIHdvdW5kaW5nIENvbGUgYW5kIGFub3RoZXIgc3R1ZGVudCBoYXMgcGxlYWRlZCBub3QgZ3VpbHR5IGJ5IHJlYXNvbiBvZiBpbnNhbml0eSB0byBjaGFyZ2VzIGluY2x1ZGluZyBhdHRlbXB0ZWQgbXVyZGVyLjwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL25hdGlvbi9zdHVkZW50LXdhbGtvdXRzLXBsYW5uZWQtYWNyb3NzLXUtcy10by1wcm90ZXN0LWd1bi12aW9sZW5jZSI+U3R1ZGVudCB3YWxrb3V0cyBwbGFubmVkIGFjcm9zcyBVLlMuIHRvIHByb3Rlc3QgZ3VuIHZpb2xlbmNlPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=