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Ohio Supreme Court to hear online charter school ECOT’s funding case Tuesday
Published: February 12, 2018 - 3:16 PM
By Kantele Franko
Associated Press
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