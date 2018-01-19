Ohio unemployment rate drops in December

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogU3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBPaGlvJiM4MjE3O3MgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZHJvcHBlZCB0byA0LjcgcGVyY2VudCBpbiBEZWNlbWJlciBidXQgcmVtYWluZWQgaGlnaGVyIHRoYW4gdGhlIG5hdGlvbmFsIHJhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgc3RhdGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZGVjcmVhc2VkIGZyb20gNC44IHBlcmNlbnQgaW4gTm92ZW1iZXIgYW5kIHdhcyBsb3dlciB0aGFuIHRoZSA1IHBlcmNlbnQgcmF0ZSBvZiBEZWNlbWJlciAyMDE2LjwvcD4KPHA+VGhlIG5hdGlvbmFsIHJhdGUgd2FzIDQuMSBwZXJjZW50IGluIERlY2VtYmVyLCB1bmNoYW5nZWQgZnJvbSBOb3ZlbWJlciwgYW5kIGRvd24gZnJvbSA0LjcgcGVyY2VudCBpbiBEZWNlbWJlciAyMDE2LjwvcD4KPHA+VGhlIHN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgb2YgSm9iIGFuZCBGYW1pbHkgU2VydmljZXMgc2F5cyBPaGlvJiM4MjE3O3Mgbm9uYWdyaWN1bHR1cmFsIHdhZ2UgYW5kIHNhbGFyeSBlbXBsb3ltZW50IGluY3JlYXNlZCBieSAyLDUwMCBqb2JzIGluIERlY2VtYmVyLjwvcD4KPHA+Sm9iIGdhaW5zIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQgaW4gc2VjdG9ycyB0aGF0IGluY2x1ZGUgZWR1Y2F0aW9uYWwgYW5kIGhlYWx0aCBzZXJ2aWNlczsgbGVpc3VyZSBhbmQgaG9zcGl0YWxpdHk7IGZpbmFuY2lhbCBhY3Rpdml0aWVzOyBhbmQgb3RoZXIgc2VydmljZXMuIFRob3NlIGdhaW5zIGV4Y2VlZGVkIGxvc3NlcyBpbiB0aGUgaW5mb3JtYXRpb247IHByb2Zlc3Npb25hbCBhbmQgYnVzaW5lc3Mgc2VydmljZXM7IGFuZCB0cmFkZSwgdHJhbnNwb3J0YXRpb24gYW5kIHV0aWxpdGllcyBzZWN0b3JzLjwvcD4KPHA+R292ZXJubWVudCBlbXBsb3ltZW50IGluIE9oaW8gZHJvcHBlZCBieSA0LDcwMCBqb2JzIGluIERlY2VtYmVyLjwvcD4K