Police: Boy, 12, arrested for carjacking woman at gunpoint

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogQXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IGEgMTIteWVhci1vbGQgYm95IGhhcyBiZWVuIGFycmVzdGVkIGFuZCBjaGFyZ2VkIHdpdGggY2FyamFja2luZyBhIHdvbWFuIGluIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+VGhlIENvbHVtYnVzIERpc3BhdGNoIHJlcG9ydHMgdGhlIGJveSBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIGluIEZyYW5rbGluIENvdW50eSBKdXZlbmlsZSBDb3VydCB3aXRoIGFnZ3JhdmF0ZWQgcm9iYmVyeSwgaGl0LWFuZC1ydW4sIHJlY2tsZXNzIG9wZXJhdGlvbiwgZmFpbHVyZSB0byBjb250cm9sIGFuZCBub3QgaGF2aW5nIGEgZHJpdmVyJiM4MjE3O3MgbGljZW5zZS48L3A+CjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhlIGJveSBhcHByb2FjaGVkIHRoZSB3b21hbiYjODIxNztzIGNhciBwYXJrZWQgc2hvcnRseSBhZnRlciBtaWRuaWdodCBXZWRuZXNkYXkgaW4gYSBXaGl0ZSBDYXN0bGUgcGFya2luZyBsb3QsIHBvaW50ZWQgYSBndW4gYXQgaGVyIGFuZCBvcmRlcmVkIGhlciB0byBnZXQgb3V0LiBTaGUgdG9sZCBwb2xpY2UgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgdGhlIGJveSBoYXMgc3RvbGVuIGEgY2FyIGZyb20gaGVyLjwvcD4KPHA+VGhlIGJveSBjcmFzaGVkIHRoZSBjYXIgYWZ0ZXIgcG9saWNlIHRyaWVkIHRvIHB1bGwgaGltIG92ZXIgYW5kIHdhcyBhcnJlc3RlZCB3aGVuIGhlIGF0dGVtcHRlZCB0byBydW4gYXdheS48L3A+CjxwPkhlIHdhcyBsaXN0ZWQgb24gYSBtaXNzaW5nIGNoaWxkIHdlYnNpdGUgbGFzdCBtb250aC48L3A+Cg==