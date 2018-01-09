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Police officer sentenced for drinking alcohol at Ohio gun range
Published: January 9, 2018 - 4:20 PM
Associated Press
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