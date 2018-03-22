Ohio prosecutor says woman used stepfather’s cash to pay for his murder

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TVC4gQ0xBSVJTVklMTEUsIE9ISU86IEFuIGVhc3Rlcm4gT2hpbyBjb3VudHkgcHJvc2VjdXRvciBzYXlzIGEgd29tYW4gd2l0aGRyZXcgbW9uZXkgZnJvbSBoZXIgc3RlcGZhdGhlciYjODIxNztzIGJhbmsgYWNjb3VudCB0byBwYXkgYSBtYW4gdG8ga2lsbCBoaW0uPC9wPgo8cD5UaGUgTWFydGlucyBGZXJyeSBUaW1lcyBMZWFkZXIgcmVwb3J0cyAzNS15ZWFyLW9sZCBNZXJlZGl0aCBCcm9vbWUgd2FzIGFycmVzdGVkIE1vbmRheSBvbiBhIHdhcnJhbnQgaW4gV2VzdCBWaXJnaW5pYSBmb3IgaGVyIGFsbGVnZWQgcm9sZSBpbiB0aGUgMjAxMyBzbGF5aW5nIG9mIE1hcnZpbiBCcm93biwgdGhlIGZvcm1lciBtYXlvciBvZiBQb3doYXRhbiBQb2ludCBpbiBPaGlvJiM4MjE3O3MgQmVsbW9udCBDb3VudHkuPC9wPgo8cD5CZWxtb250IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yIERhbiBGcnkgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBCcm9vbWUgd2lsbCBiZSBjaGFyZ2VkIHdpdGggY29tcGxpY2l0eSB0byBtdXJkZXIuPC9wPgo8cD5BIGNyaW1pbmFsIGNvbXBsYWludCBzYXlzIGFuIGFjY29tcGxpY2UgaGFzIHRvbGQgYXV0aG9yaXRpZXMgaGUgcmVjZWl2ZWQgJDEyLDAwMCBmcm9tIEJyb29tZSB0byBraWxsIEJyb3duLiBGcnkgc2F5cyB0aGUgYWNjb21wbGljZSB3aWxsIGV2ZW50dWFsbHkgYmUgY2hhcmdlZC48L3A+CjxwPkJyb3duJiM4MjE3O3Mgd2lmZSwgRGVib3JhaCwgd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byBwcmlzb24gaW4gTWF5IDIwMTUgZm9yIHRoZWZ0IGFuZCB0YW1wZXJpbmcgd2l0aCBldmlkZW5jZSBpbiB0aGUgY2FzZS48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciB3aGV0aGVyIEJyb29tZSBoYXMgYW4gYXR0b3JuZXkgeWV0LjwvcD4K