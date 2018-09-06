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Report: Ohio CEOS make 200 times what a typical worker earns
Published: September 6, 2018 - 10:44 PM | Updated: September 6, 2018 - 10:44 PM
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By Jim Weiker

The Columbus Dispatch
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