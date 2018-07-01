Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Restaurants listened to customers – and saw satisfaction rise in survey
Published: July 1, 2018 - 9:16 PM
Full Screen Linked Image

By JD Malone

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Do you really know what your kid’s doing on that smartphone? June 30th, 2018 9:23 PM
Analysts doubt new tariffs will level playing field for U.S. steel companies June 30th, 2018 9:23 PM
Ask Brianna: Five ways your friendships can blossom on a budget June 30th, 2018 9:22 PM
Summa Health’s interim chief signs on for another year to build on initial turnaround successes June 30th, 2018 7:24 PM

THE LATEST

Reactions vary to LeBron James leaving the Cavs July 1st, 2018 9:35 PM
LeBron James thanks Northeast Ohio in Instagram post July 1st, 2018 8:55 PM
Good News, July 2: Revere Rachel’s Challenge group shares random acts of kindness July 1st, 2018 8:31 PM
Indians 15, Athletics 3: Indians hit 11 doubles, two home runs in romp over Athletics July 1st, 2018 7:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal