Review ongoing in fatal police shooting of black motorist

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSU5DSU5OQVRJOiBGZWRlcmFsIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoZXkgc3RpbGwgYXJlIHJldmlld2luZyB0aGUgY2FzZSBvZiBhIHdoaXRlIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIHdobyBmYXRhbGx5IHNob3QgYW4gdW5hcm1lZCBibGFjayBtb3RvcmlzdCBpbiBDaW5jaW5uYXRpIGluIDIwMTUuPC9wPgo8cD5VLlMuIEF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3Mgc3Bva2Vzd29tYW4gSmVubmlmZXIgVGhvcm50b24gY29uZmlybWVkIHRvIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgYSByZXZpZXcgb2YgJiM4MjIwO3RoZSBmYWN0cyYjODIyMTsgY29udGludWVzLCBidXQgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudC4gVS5TLiBBdHRvcm5leSBCZW5qYW1pbiBHbGFzc21hbiBzYWlkIGxhc3QgeWVhciB0aGUgcmV2aWV3IHdvdWxkIGRldGVybWluZSB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZvciBwcm9zZWN1dGlvbiBvZiBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENpbmNpbm5hdGkgT2ZmaWNlciBSYXkgVGVuc2luZyBmb3IgY2l2aWwgcmlnaHRzIHZpb2xhdGlvbnMgaW4gdGhlIHNsYXlpbmcgb2YgU2FtIER1Qm9zZS48L3A+CjxwPlRoZSByZXZpZXcgYmVnYW4gYWZ0ZXIgc3RhdGUgbXVyZGVyIGNoYXJnZXMgd2VyZSBkcm9wcGVkIGZvbGxvd2luZyB0d28gbWlzdHJpYWxzIGJlY2F1c2Ugb2YgZGVhZGxvY2tlZCBqdXJpZXMuIFRlbnNpbmcmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgU3Rld2FydCBNYXRoZXdzLCBzYWlkIEZyaWRheSBoZSBoYWRuJiM4MjE3O3QgaGVhcmQgYW55IHVwZGF0ZSBvbiB3aGVyZSB0aGUgcmV2aWV3IHN0YW5kcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBpbiBhIGhvbGRpbmcgcGF0dGVybiwmIzgyMjE7IE1hdGhld3Mgc2FpZC48L3A+CjxwPkluIHdoYXQgTWF0aGV3cyBjYWxsZWQgJiM4MjIwO29uZSBtb3JlIHN0ZXAgaW4gdGhhdCBwcm9jZXNzJiM4MjIxOyBvZiBUZW5zaW5nJiM4MjE3O3MgZWZmb3J0cyB0byBwdXQgdGhlIGZhdGFsIHNob290aW5nIGJlaGluZCBoaW0sIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IG9uIFRodXJzZGF5IGFubm91bmNlZCBhIHNldHRsZW1lbnQgdG90YWxpbmcgYWJvdXQgJDM0NCwwMDAgaW4gYmFjayBwYXkgYW5kIGxlZ2FsIGZlZXMgb2YgYSB1bmlvbiBncmlldmFuY2Ugb3ZlciBoaXMgZmlyaW5nLjwvcD4KPHA+VGVuc2luZywgbm93IDI4LCBzaG90IER1Qm9zZSwgNDMsIGluIHRoZSBoZWFkIGFmdGVyIHB1bGxpbmcgaGltIG92ZXIgZm9yIGEgbWlzc2luZyBmcm9udCBsaWNlbnNlIHBsYXRlIEp1bHkgMTksIDIwMTUuIEhlIHRlc3RpZmllZCB0aGF0IGhlIGJlbGlldmVkIGhpcyBsaWZlIHdhcyBpbiBpbiBkYW5nZXIgd2hlbiBEdUJvc2UgdHJpZWQgdG8gZHJpdmUgYXdheSBkdXJpbmcgdGhlIHRyYWZmaWMgc3RvcC48L3A+CjxwPkEgZmVkZXJhbCBqdWRnZSBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBpbiBEZWNlbWJlciBzZW50ZW5jZWQgYSBmb3JtZXIgTm9ydGggQ2hhcmxlc3RvbiBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciwgTWljaGFlbCBTbGFnZXIsIHRvIDIwIHllYXJzIGluIHByaXNvbiBhZnRlciBhIGd1aWx0eSBwbGVhIHRvIGEgY2l2aWwgcmlnaHRzIHZpb2xhdGlvbiBpbiB0aGUgMjAxNSBzaG9vdGluZyBkZWF0aCBvZiBXYWx0ZXIgU2NvdHQsIGEgYmxhY2sgbWFuIHdobyByYW4gZnJvbSB0aGUgd2hpdGUgb2ZmaWNlciBhZnRlciBhIHRyYWZmaWMgc3RvcC4gU2xhZ2VyJiM4MjE3O3Mgc3RhdGUgbXVyZGVyIHRyaWFsIGVuZGVkIGluIG1pc3RyaWFsLjwvcD4KPHA+R2xhc3NtYW4gYW5kIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgcmV2aWV3ZWQgdGhlIEF1Zy4gNSwgMjAxNCwgZmF0YWwgc2hvb3Rpbmcgb2YgSm9obiBDcmF3Zm9yZCBJSUksIGEgYmxhY2sgbWFuLCBieSBwb2xpY2UgaW4gYSBXYWwtTWFydCBzdG9yZSBpbiBCZWF2ZXJjcmVlaywgT2hpbywgYW5kIGNvbmNsdWRlZCBpdCBsYXN0IHllYXIgd2l0aG91dCBhbnkgY2hhcmdlcy48L3A+Cg==